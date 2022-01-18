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Решение Нацбанка о ликвидации "Місто Банка" Фурсина отменил суд

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Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка 26 января 2021 года
Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка 26 января 2021 года
Фото: epravda.com.ua

Окружной административный суд города Киева отменил решение Национального банка Украины о ликвидации "Місто Банка", который принадлежал Ивану Фурсину, сообщила 17 января "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу Фурсина и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

17 января суд полностью удовлетворил иск Фурсина: признал противоправным и отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным, а также решение о его ликвидации. Признано и отменено также решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры. Это решение тоже было отменено.

"Полный текст решения будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста. Источники ЭП в ФГВФЛ подтвердили информацию о решении суда", – сказано в сообщении издания. 

Контекст:

"Экономическая правда" напомнила, что Фурсину принадлежало 97,18% акций АО "Місто Банк". 

Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка 26 января 2021 года. Фурсин заявлял в интервью "Экономической правде" в декабре прошлого года, что считает это решение необоснованным, так как, по его словам, НБУ посчитал капитал "Місто Банк" сократившимся из-за рейдерской атаки на один из балансовых активов банка – соевую фабрику в Новой Каховке. Фурсин предположил, что это решение было принято Нацбанком под давлением экс-владельцев банка "Надра" братьев Сегаль, которых он считает организаторами попытки незаконного захвата актива.

УНИАН отмечает, что следственные действия в отношении подозреваемых в рейдерской атаке на принадлежащую "Місто Банку" соевую фабрику в Новой Каховке продолжаются.

Теги: НБУ, Фонд гарантирования вкладов, лицензия, Нацбанк, административный суд, иск, суд, ОАСК
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