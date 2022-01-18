Решение Нацбанка о ликвидации "Місто Банка" Фурсина отменил суд

17 января суд полностью удовлетворил иск Фурсина: признал противоправным и отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным, а также решение о его ликвидации. Признано и отменено также решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры. Это решение тоже было отменено.

"Полный текст решения будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста. Источники ЭП в ФГВФЛ подтвердили информацию о решении суда", – сказано в сообщении издания.