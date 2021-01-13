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Российский Фонд промышленных активов получил в залог газ компаний Фирташа на 38 млрд грн – СМИ

В России компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа до 2014 года кредитовал местный "Газпромбанк", а в 2016 году долги выкупила некоммерческая организация "Фонд промышленных активов", пишет российское агентство РБК.

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В 2019 году организация сообщила, что компании Фирташа практически не обслуживают долг
В 2019 году организация сообщила, что компании Фирташа практически не обслуживают долг
Фото: glavcom.ua

Активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму почти 38 млрд грн, находятся в залоге у российского некоммерческого Фонда промышленных активов, пишет 13 января российское агентство РБК

“Российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" держит в залоге активы олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд руб., следует из последней доступной отчетности фонда за 2019 год. Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа”, – сообщает агентство.

Со ссылкой на информацию украинского агентства LIGA.net РБК отмечает, что до начала 2014 года химические комбинаты Фирташа ежемесячно импортировали газ из России, однако к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах. 

В России компании бизнесмена кредитовал местный "Газпромбанк", пишет российское агентство. 

“В 2013 году Ostchem выкупил у "Газпрома" 5 млрд м3 газа для закачки в украинские подземные хранилища. Но приобрести такой объем газа холдинг Фирташа смог только за счет кредита "Газпромбанка", и в октябре 2013 года кипрская Ostchem Holding подписала кредитный договор с банком на $1,35 млрд. Предприятия Ostchem передали банку в залог 5,7 млрд м3 собственного газа. В декабре 2014 года "Газпромбанк" потребовал от Ostchem срочно погасить остаток кредита на $842,5 млн, пригрозив взыскать заложенный газ. В январе 2015 года стороны объявили об урегулировании спорного вопроса, отказавшись раскрывать детали финансовых договоренностей”, – сказано в материале.

По информации журналистов, в 2016 году требования банка по кредитам компаний Фирташа выкупил Фонд промышленных активов, а в 2019 году эта организация сообщила, что заемщики практически не обслуживают долг, то есть вернуть кредиты не удается. Агентство отмечает, что теоретически российский фонд может подать в суд Кипра (там зарегистрирована Ostchem Holding) с требованием взыскать залог, однако на практике решение по взысканию там принимается редко, чаще всего судьи ограничиваются арестом, как было в случае с иском ВТБ.

Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям.

Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

Теги: Россия, газ, Дмитрий Фирташ, залог, долги, Газпромбанк, кредиты, Ostchem, Group DF, активы, финансы, суд, природный газ
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