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Рынок недвижимости в Украине упал в 2022 году в четыре раза – Opendatabot

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Худшая ситуация с недвижимостью была в Украине во втором квартале
Худшая ситуация с недвижимостью была в Украине во втором квартале
Фото: pixabay.com

2022 год является "провальным" для украинского рынка недвижимости. Об этом говорится в исследовании Opendatabot, опубликованном 4 января.

"За девять месяцев 2022 года нотариусы заверили 224 тыс. договоров с недвижимостью. Это в 2,7 раза меньше, чем в прошлом году, – за соответствующий период 2021 года нотариусы зафиксировали 598 тыс. договоров. Ситуация несколько улучшилась в третьем квартале, однако 2022 год все еще остается провальным для рынка недвижимости", – говорится в сообщении.

Opendatabot отмечает, что за весь 2021 год было засвидетельствовано более 915 тыс. договоров с недвижимостью, а за 2022-й – 224,2 тыс., то есть в четыре раза меньше.

Согласно исследованию, по покупкам квартир и жилых домов самым провальным в 2022 году стал второй квартал, когда было заключено только 9,4 тыс. договоров.

Скриншот: opendatabot.ua
Скриншот: opendatabot.ua

Контекст:

Процессы на рынке недвижимости в 2022 году происходили на фоне начавшегося 24 февраля полномасштабного вторжения российских войск.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, недвижимость, исследование, рынок, Opendatabot, квартира, покупки
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