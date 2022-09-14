В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами

"Киркоров поддерживал режим Путина после начала аннексии Крыма, выступал с концертами на оккупированной территории и приехал в Феодосию к российским военным, которые воевали против Украины. Киркоров очень любит Россию и Путина, но почему-то купил дом не в Барнауле, а в Майами. К сожалению, он еще не в списке санкций США, – прокомментировал свое обращение нардеп.

Он подчеркнул, что в санкционном списке также не оказалось Гаджиева, "еще одного фаната Путина", владеющего недвижимостью в Майами и проживающего в США.

Гончаренко поблагодарил тех своих коллег, которые подписали его обращение к О'Брайену.