Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2022
 
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В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами

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Киркоров летом выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами
Киркоров летом выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами
Фото: fkirkorov / Instagram

Депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко направил главе Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джиму О'Брайену обращение, в котором попросил о введении санкций против российского артиста Филиппа Киркорова и бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева, поддержавших президента РФ Владимира Путина и российскую агрессию против Украины. Об этом Гончаренко сообщил 14 сентября в Telegram, опубликовав фото соответствующего документа.

"Киркоров поддерживал режим Путина после начала аннексии Крыма, выступал с концертами на оккупированной территории и приехал в Феодосию к российским военным, которые воевали против Украины. Киркоров очень любит Россию и Путина, но почему-то купил дом не в Барнауле, а в Майами. К сожалению, он еще не в списке санкций США, – прокомментировал свое обращение нардеп. 

Он подчеркнул, что в санкционном списке также не оказалось Гаджиева, "еще одного фаната Путина", владеющего недвижимостью в Майами и проживающего в США.

Гончаренко поблагодарил тех своих коллег, которые подписали его обращение к О'Брайену. 

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

26 июля Киркоров дал концерт в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.

Теги: США, санкции, Майами, Алексей Гончаренко, Филипп Киркоров, война России против Украины
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