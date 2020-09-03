Самой богатой женщиной мира стала экс-супруга основателя Amazon

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса писательница Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире. Ее состояние достигло $68 млрд.

Скотт, владеющая 4% акций Amazon, стала самой богатой женщиной мира Фото: ЕРА

Благодаря росту акций Amazon состояние экс-супруги основателя компании, писательницы Маккензи Скотт достигло $68 млрд. По состоянию на 3 сентября она стала самой богатой женщиной мира. Об этом свидетельствует ежедневный рейтинг самых богатых людей мира, который публикует издание Bloomberg.

На втором месте среди женщин находится Франсуаза Беттанкур Мейерс, среди активов которой – 33% акций компании L’Oréal. Ее состояние составляет $66,8 млрд.

На третьем – дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона и его жены Хелен Уолтон Элис Луиза Уолтон с состоянием $63,6 млрд.

После развода с самым богатым человеком в мире Безосом Маккензи получила компенсацию в размере $35,7 млрд. Она владеет 4% акций Amazon.