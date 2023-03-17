СБУ провела обыски в 16 облгазах Фирташа по подозрению в растрате. В компании обвинения отрицают

По данным спецслужбы, к организации схемы причастен топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятиях в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, которые связаны с одним из украинских бизнесменов.

СБУ не указывает название предприятия и имя бизнесмена, но судя по опубликованным фото, речь о группе компаний "Региональная газовая компания", которую связывают с Дмитрием Фирташем.

Как указывает спецслужба, схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но на самом деле не получали от них газа. Фактически они осуществляли несанкционированный отбор газа, который находился в газотранспортной системе и принадлежал государству.

Такие преступные действия нанесли Украине ущерб на сумму почти 3,5 млрд грн только в 2021 году, подчеркивает СБУ.

Другая часть схемы, по данным правоохранителей, заключалась в том, что облгазы получали оплату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовали не для приобретения газа. Эти средства "перечислялись" подконтрольным коммерческим структурам для вывода в тень. При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы и тем самым увеличивали свою задолженность перед "Нафтогазом". В дальнейшем организаторы схемы пытались "списать" искусственную задолженность за счет бюджетных средств.

17 марта правоохранители провели обыски в офисных помещениях облгазов. В двух регионах руководство газораспределительными компаниями возвращено государственным представителям.

В рамках производства СБУ ведет расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

На обыски и расследования официально отреагировали и в самой компании "Региональная газовая компания". Обвинения правоохранителей там назвали надуманными, а сами обыски – нарушением прав человека.

"После проникновения на территорию на некоторых предприятиях сотрудников вывели с рабочих мест и держали в коридоре под наблюдением автоматчиков. У них были изъяты телефоны и проведен досмотр личных вещей. Осуществлялось психологическое давление... Осуществление таких мероприятий во время войны против предприятий, которые предоставляют жизненно важные услуги для миллионов украинцев, является преступлением против страны", – говорится в сообщении.