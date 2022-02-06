Шмыгаль: 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без пошлин

"Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно", – сообщил премьер.

Он отметил, что к заключению соглашения Украина и Турция шли около 20 лет.

"Соглашение прежде всего положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения. Оно также защищает интересы сторон: например, Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома", – говорится в сообщении.