Шмыгаль сообщил об увеличении экспорта украинской продукции, наибольший рост – в Великобританию

"За первые пять месяцев 2021 года экспорт украинской продукции увеличился на 26%. Увеличение экспорта идет практически по всем товарным группам. В частности, экспорт в Великобританию вырос на 64%, экспорт в Польшу и США – на 55%, в Германию – на 52%, в КНР – на 50%", – написал глава правительства.
Он отметил, что готовятся новые соглашения о зоне свободной торговле, "а также начинаются переговоры с ЕС о расширении квот для украинской продукции".
"Правительство продолжает поддержку экспортеров и постоянно работает над увеличением географии нашего экспорта", – подчеркнул Шмыгаль.
26 мая Шмыгаль говорил, что экспорт украинской продукции за первые четыре месяца 2021 года вырос почти на 20%.
5 июня премьер-министр сообщил об увеличении экспорта за пять месяцев "на более чем 25%, или почти на $5 млрд", и оценил происходящее как "экспортный бум". Шмыгаль считает, что росту экспорта помогли благоприятная внешняя конъюнктура и расширение географии посредством поддержки украинского бизнеса.