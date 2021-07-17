Шмыгаль сообщил об увеличении экспорта украинской продукции, наибольший рост – в Великобританию

"За первые пять месяцев 2021 года экспорт украинской продукции увеличился на 26%. Увеличение экспорта идет практически по всем товарным группам. В частности, экспорт в Великобританию вырос на 64%, экспорт в Польшу и США – на 55%, в Германию – на 52%, в КНР – на 50%", – написал глава правительства.

Он отметил, что готовятся новые соглашения о зоне свободной торговле, "а также начинаются переговоры с ЕС о расширении квот для украинской продукции".

"Правительство продолжает поддержку экспортеров и постоянно работает над увеличением географии нашего экспорта", – подчеркнул Шмыгаль.