Шмыгаль: Украина закачала на зиму почти 80% необходимого ей газа, на складах – 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн

"Ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме, – сказал премьер. – 11,7 млрд м³ газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% от потребности. На складах имеем в наличии 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн".

Шмыгаль призвал к мобилизации ресурсов ответственных за подготовку к зиме Минвосстановления, Минэнерго, "Укрэнерго" и "Нафтогазу".