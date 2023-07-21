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Украина закачала на зиму 11,7 млрд м³ газа из запланированных 14,7 млрд м³ – Шмыгаль

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Шмыгаль: Поручено обеспечить защиту объектов теплоэнергетической инфраструктуры Украины от российских обстрелов
Шмыгаль: Поручено обеспечить защиту объектов теплоэнергетической инфраструктуры Украины от российских обстрелов
Фото: kmu.gov.ua

Украина продолжает накапливать ресурсы для прохождения отопительного сезона 2023/2024, стабильное прохождение зимы гарантирует 100% состояние готовности объектов ЖКХ. Об этом 21 июля по итогам совещания по подготовке теплоэнергетики к отопительному сезону сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Активно готовимся к осенне-зимнему периоду… В фокусе: ремонты, топливные ресурсы, безопасность энергообъектов. Заслушал информацию Мининфраструктуры и НАК "Нафтогаз" по плану подготовки теплоэлектроцентралей… и состояние реализации этого плана по ТЭЦ, котельных и тепловых электростанций. Как доложили в Мининфраструктуры, каждое предприятие имеет свой план ремонтов оборудования, они происходят в соответствии с графиками", – написал глава правительства.

Шмыгаль со ссылкой на данные НАК "Нафтогаз" отметил, что в газохранилища уже закачано 11,7 млрд м³ газа.

"Планируется выйти на показатель 14,7 млрд м³. Также поручено обеспечить защиту объектов теплоэнергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов… Работаем для того, чтобы в домах украинцев было тепло", – подчеркнул премьер.

О начале закачки газа для следующего отопительного сезона глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов уведомил 17 апреля. По его данным, с 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м³ газа.

9 июля Шмыгаль говорил, что на зиму Украина закачала 10,4 млрд м³ газа.

Контекст:

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

В Министерстве энергетики Украины отметили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов, несмотря на атаки страны-оккупанта РФ.

Теги: Украина, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ТЭЦ, обстрелы, ЖКХ, безопасность, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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