Украина закачала на зиму 11,7 млрд м³ газа из запланированных 14,7 млрд м³ – Шмыгаль

"Активно готовимся к осенне-зимнему периоду… В фокусе: ремонты, топливные ресурсы, безопасность энергообъектов. Заслушал информацию Мининфраструктуры и НАК "Нафтогаз" по плану подготовки теплоэлектроцентралей… и состояние реализации этого плана по ТЭЦ, котельных и тепловых электростанций. Как доложили в Мининфраструктуры, каждое предприятие имеет свой план ремонтов оборудования, они происходят в соответствии с графиками", – написал глава правительства.

Шмыгаль со ссылкой на данные НАК "Нафтогаз" отметил, что в газохранилища уже закачано 11,7 млрд м³ газа.

"Планируется выйти на показатель 14,7 млрд м³. Также поручено обеспечить защиту объектов теплоэнергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов… Работаем для того, чтобы в домах украинцев было тепло", – подчеркнул премьер.

О начале закачки газа для следующего отопительного сезона глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов уведомил 17 апреля. По его данным, с 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м³ газа.

9 июля Шмыгаль говорил, что на зиму Украина закачала 10,4 млрд м³ газа.