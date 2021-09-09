Система Track&Trace – это комплексная инновационная разработка, созданная для защиты продукции от подделки и отслеживания полного жизненного цикла маркированных товаров.

"Введение цифровых голографических акцизных марок нашего производства в 2009году за первый год увеличило поступления в бюджет от подакцизных товаров на 60%, что составило около $2 млрд, – говорит эксперт. – Однако спустя пару лет государство вернулось к обычным "бумажным" маркам. Сегодня наши технологии еще более прогрессивны – мы создаем передовые новации Track&Trace, в том числе для подакцизных товаров".

Комплексные решения для маркирования и отслеживания продукции, разрабатываемые специалистами компании "ВТИ", включают в себя уникальные спектральные голограммы и инновационную систему Track&Trace. Например, цифровая этикетка конопляного масла торговой марки Leodar® от компании "ВТИ" – это "верхушка" многоуровневой архитектуры и инновационной интегрированной системы управления информацией. Это позволяет оперативно отследить всю цепочку производства масла – от заказа упаковки, места и времени сбора урожая до даты разлива.

Ультрасовременная IMET-голограмма "знает" уникальный аналитический номер продукта, код торговой марки, номер сбора урожая в году, а также содержит всю дополнительную переменную информацию о продукте. Любая попытка внести изменения вызовет повреждения голограммы, которые будут видны даже невооруженным глазом.

Эксклюзивная электронная этикетка позволяет проверить подлинность продукта несколькими способами – в том числе и через сайт торговой марки Leodar® с помощью любого мобильного устройства со стандартным приложением для считывания QR-кода. После считывания QR-кода пользователь перенаправляется на страницу с номером марки на сайте Leodar® и может проверить подлинность продукта и сверить абсолютно всю информацию, "зашитую" в цифровой код.

ЧАО "ВТИ" – лидер рынка информационных технологий Украины, компания с 50-летней историей в сфере проектирования масштабных автоматизированных систем, государственных национальных реестров и баз данных с целью выпуска национальной электронной идентификационной карточки, электронного паспорта и других документов высокого уровня защиты, удостоверяющих личность. Специалисты компании принимали непосредственное участие в решении важнейших общегосударственных задач, в том числе – оборонного значения. Предприятие "ВТИ" выступало главным разработчиком Единой государственной автоматизированной паспортной системы (ныне – Государственная информационная система регистрации физических лиц и их документирования, ГИС), в рамках которой ведется централизованное оформление украинских загранпаспортов.

ЧАО "ВТИ"