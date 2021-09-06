Украинского ученого поле подсолнухов вдохновило на создание "умных жалюзи"

Евгений Эрик: У вас есть окно, и его нужно по максимуму использовать Скриншот: Робимо українське / YouTube

Технология "умные жалюзи" позволяет существенно снизить расходы электроэнергии, и уже используется NASA, рассказал Эрик. Когда он увидел подсолнечное поле, то понял, что нужно сделать жалюзи, которые, как и подсолнухи, поворачиваются к свету.

"Жалюзи – это, по сути, единственное окно вот в этот мир "зеленой" энергии, поскольку вам принадлежит только ваше окно. То есть, не часть фасада дома, ни подъезд, ни крыша дома – у вас есть окно, и его нужно по максимуму использовать", – объяснил ученый.

Изобретатель рассказал, что на создание прототипа у него ушло полтора года и он несколько раз был на грани банкротства из-за больших затрат на производство. Помогали собираться с илами восторженные отзывы об изобретении.

"Мы прошли долгий путь – полтора года, экспериментируя с материалами, с различными типами солнечных панелей, алюминиевых профилей и так далее, для того, чтобы система действительно была в будущем доступна каждому украинцу", – отметил он.

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