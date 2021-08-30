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Южная Корея намерена в следующем году запустить к Луне орбитальный аппарат

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Аппарат будет собирать данные о поверхности Луны
Аппарат будет собирать данные о поверхности Луны
Фото: ЕРА

Южная Корея готовится в августе 2022 года отправить орбитальный аппарат к Луне. Это будет первая южнокорейская миссия по исследованию земного спутника. Об этом 30 августа сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на заявление министерства образования, науки и техники.

На аппарате установлена камера с высоким разрешением, которую разработало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). С ее помощью аппарат будет собирать данные о поверхности Луны в рамках программы NASA "Артемида" (Artemis), к которой Южная Корея присоединилась в мае 2021 года. В соответствии с программой, к 2024 году NASA планирует отправить астронавтов на Луну, а к 2028-му построить на спутнике постоянную базу.

NASA также окажет южнокорейской миссии поддержку, предоставив навигационные и телекоммуникационные технологии.

Строительство орбитального аппарата планируют завершить в октябре этого года. В августе 2022-го аппарат на ракете американской частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies Corp отправят к Луне.

Планируется, что на лунной орбите аппарат проведет около года.

Контекст:

Южная Корея в мае этого года стала 10-й страной, которая подписала соглашение об участии в программе "Артемида", сообщали в NASA. В этой инициативе участвуют Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Великобритания, ОАЭ, Украина и США.

13 октября 2020 года восемь стран заключили соглашение "Артемида", устанавливающее набор принципов, которыми будут руководствоваться партнеры в ходе исследования Луны.

Теги: США, космос, NASA, Южная Корея, строительство, исследование, технологии, соглашение
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