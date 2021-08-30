Южная Корея намерена в следующем году запустить к Луне орбитальный аппарат

На аппарате установлена камера с высоким разрешением, которую разработало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). С ее помощью аппарат будет собирать данные о поверхности Луны в рамках программы NASA "Артемида" (Artemis), к которой Южная Корея присоединилась в мае 2021 года. В соответствии с программой, к 2024 году NASA планирует отправить астронавтов на Луну, а к 2028-му построить на спутнике постоянную базу.
NASA также окажет южнокорейской миссии поддержку, предоставив навигационные и телекоммуникационные технологии.
Строительство орбитального аппарата планируют завершить в октябре этого года. В августе 2022-го аппарат на ракете американской частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies Corp отправят к Луне.
Планируется, что на лунной орбите аппарат проведет около года.
Южная Корея в мае этого года стала 10-й страной, которая подписала соглашение об участии в программе "Артемида", сообщали в NASA. В этой инициативе участвуют Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Великобритания, ОАЭ, Украина и США.
13 октября 2020 года восемь стран заключили соглашение "Артемида", устанавливающее набор принципов, которыми будут руководствоваться партнеры в ходе исследования Луны.