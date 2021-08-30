Южная Корея намерена в следующем году запустить к Луне орбитальный аппарат

На аппарате установлена камера с высоким разрешением, которую разработало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). С ее помощью аппарат будет собирать данные о поверхности Луны в рамках программы NASA "Артемида" (Artemis), к которой Южная Корея присоединилась в мае 2021 года. В соответствии с программой, к 2024 году NASA планирует отправить астронавтов на Луну, а к 2028-му построить на спутнике постоянную базу.

NASA также окажет южнокорейской миссии поддержку, предоставив навигационные и телекоммуникационные технологии.

Строительство орбитального аппарата планируют завершить в октябре этого года. В августе 2022-го аппарат на ракете американской частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies Corp отправят к Луне.

Планируется, что на лунной орбите аппарат проведет около года.