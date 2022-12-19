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Система контроля за выбросами, которую предлагает Минприроды, несет коррупционные риски – Каленков

Александр Каленков: Этот проект предполагает даже более жесткое регулирование, чем даже в Европе! И, естественно, внедрять это предприятиям предлагают за собственные средства
Александр Каленков: Этот проект предполагает даже более жесткое регулирование, чем даже в Европе! И, естественно, внедрять это предприятиям предлагают за собственные средства
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Внедрение системы автоматизированного контроля за выбросами в том виде, в котором его предлагает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, не соответствует европейским нормам, которым Украина обязалась следовать, заявил в комментарии "РБК-Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он считает, что сначала нужно принять закон о наилучших доступных технологиях и методах (НДТМ) и внедрить европейские требования – так, как это происходило в Восточной Европе, где были предусмотрены разные требования для разных стран, отраслей и компаний, основанные на экономической целесообразности.

"Минприроды же просто вырывает из трансформации нашей промышленности под европейские стандарты один какой-то элемент, делает его абсолютно невыполнимым по разным параметрам – и предлагает внедрить. Притом что этот проект предполагает даже более жесткое регулирование, чем даже в Европе! И, естественно, внедрять это предприятиям предлагают за собственные средства", – заявил Каленков.

Эксперт отметил, что, по предварительным подсчетам, на внедрение такой системы необходимо минимум 6 млрд грн и где взять такие деньги предприятиям во время войны – неясно. Поэтому существует риск, что решать эту проблему они попытаются незаконным путем, считает он.

"Я очень боюсь, что в этом есть коррупционная составляющая, потому что требования о введении этой системы будет прописываться в разрешениях на выбросы. А поскольку разные компании получают эти разрешения в индивидуальном порядке – я думаю, что подход будет диверсифицирован, что всегда создает предпосылки для коррупции", – заявил Каленков.

По его оценке, инициатива Минприроды несвоевременна и несет потенциальные коррупционные риски, кроме того, она не приближает Украину к трансформации по европейским экологическим стандартам.

"Это должно быть сделано на уровне законов, а не подзаконных актов. Поэтому мы призываем Кабинет Министров и народных депутатов убрать эту инициативу, а вместо нее – провести системные изменения в природоохранной политике государства. Подобное же хаотичное внесение проектов может только навредить промышленности и экономике", – убежден президент "Укрметаллургпрома".

Теги: Кабинет Министров, коррупция, экономика, промышленность, технологии, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Александр Каленков
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