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Качество воды в Ингульце возвращается к норме – Министерство окружающей среды

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В Кривом Роге уровень воды в Ингульце поднимался из-за ракетных ударов РФ
В Кривом Роге уровень воды в Ингульце поднимался из-за ракетных ударов РФ
Фото: ТРК "Рудана" Кривой Рог

Качество воды в реке Ингулец, уровень которой поднимался после российских ракетных ударов, возвращается к норме.

Об этом по итогам межведомственного совещания по ситуации на реке, которое прошло под руководством замглавы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елены Крамаренко, проинформировала пресс-служба министерства. 

16 сентября жители Кривого Рога заметили, что вода в Ингульце покраснела. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объяснил, что дело в материалах, которыми восстанавливают поврежденные россиянами гидротехнические сооружения – для отсыпки плотин использовали в том числе гематит, он и дает красный цвет. 

В Министерстве защиты окружающей среды отметили, что согласно данным Госэкоинспекции, пигмент красного цвета оседает и вымывается. По прогнозу ведомства, гематит полностью уйдет за сутки–двое. 

"Состояние воды в Карачуновском водохранилище в норме согласно проведенным лабораторным исследованиям, – отметили авторы релиза. – Предварительные результаты отобранных 16 сентября проб воды в реке Ингулец в пределах Кривого Рога по 13 показателям свидетельствуют, что качество воды находится в пределах нормативных значений для питьевых нужд в трех отобранных пробах". 

Уровень воды в водохранилище при норме 59 м составляет 57,72 м, добавили в министерстве. 

Контекст:

14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды. Из-за подтопления была объявлена эвакуация жителей в двух районах

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.  По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

15-го и 16 сентября россияне продолжили обстрелы по району гидротехнических сооружений Кривого Рога.

ПВО воздушного командования "Восток" 16 сентября сбила три крылатые ракеты оккупантов, которые были нацелены по трем районам Днепропетровской области. По словам Вилкула, они летели в направлении Кривого Рога.

"Орки просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тыс. человек. За три дня – 13 крылатых ракет", – прокомментировал Вилкул 16 сентября. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кривой Рог, вода, исследование, обстрелы, природа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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