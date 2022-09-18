Качество воды в Ингульце возвращается к норме – Министерство окружающей среды

Об этом по итогам межведомственного совещания по ситуации на реке, которое прошло под руководством замглавы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елены Крамаренко, проинформировала пресс-служба министерства.

16 сентября жители Кривого Рога заметили, что вода в Ингульце покраснела. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объяснил, что дело в материалах, которыми восстанавливают поврежденные россиянами гидротехнические сооружения – для отсыпки плотин использовали в том числе гематит, он и дает красный цвет.

В Министерстве защиты окружающей среды отметили, что согласно данным Госэкоинспекции, пигмент красного цвета оседает и вымывается. По прогнозу ведомства, гематит полностью уйдет за сутки–двое.

"Состояние воды в Карачуновском водохранилище в норме согласно проведенным лабораторным исследованиям, – отметили авторы релиза. – Предварительные результаты отобранных 16 сентября проб воды в реке Ингулец в пределах Кривого Рога по 13 показателям свидетельствуют, что качество воды находится в пределах нормативных значений для питьевых нужд в трех отобранных пробах".

Уровень воды в водохранилище при норме 59 м составляет 57,72 м, добавили в министерстве.