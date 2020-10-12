Снижение портовых сборов может стимулировать экономическое развитие во время пандемии – Европейская бизнес-ассоциация

Эксперты комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации обратились к премьер-министру Украины с просьбой инициировать снижение ставок портовых сборов с 2021 года.

Снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21% и достичь уровня в 160 млн тонн в 2019 году, отметили в ЕВА Фото: latifundist.com

Логистическое сообщество Европейской бизнес-ассоциации обеспокоено спадом бизнес-активности и сокращением производства в Украине. Об этом идет речь в сообщении ЕВА, опубликованном 12 октября на сайте Ассоциации.

Такая ситуация приводит к стремительному уменьшению доходов, поэтому нужно предпринимать дополнительные усилия, чтобы сохранить экспортный потенциал и обеспечить конкурентоспособность украинских предприятий в условиях кризиса, отметили в организации.

Одной из стимулирующих мер может стать уменьшение портовых сборов, считают в ЕВА.

"По расчетам компаний – членов комитета по логистике Ассоциации, даже от снижения портовых сборов на 20% можно ожидать, что Украина сохранит свои основные экспортоориентированные отрасли и, в перспективе, увеличит годовой грузооборот в морских портах в 190 млн тонн в 2021–2025 годах", – сказано в сообщении.

Ассоциация последовательно в течение последних лет поддерживает снижение портовых сборов в Украине, отмечается в релизе.

"Несовершенная тарифная политика в сфере транспорта приводит к снижению эффективности использования пропускной способности Украины. Соответственно, это является одной из причин уменьшения транзитных перевозок через Украину, количества судозаходов в ее порты, неспособности предоставлять качественные транспортные услуги при экспортных перевозках, оказывает негативное влияние на конкурентоспособность и эффективность национальной экономики", – отметила менеджер комитета по логистике Ассоциации Дарья Сичкарь.

В ЕВА подчеркнули, что по оценкам специалистов Всемирного банка, потенциал снижения портовых сборов в Украине составляет 63% – это будет серьезный экономический эффект за счет привлечения грузопотоков в украинские порты.

"Например, снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21% и достичь уровня в 160 млн тонн в 2019 году. Сейчас потенциал снижения портовых сборов остается на уровне 40%–50% для повышения конкурентоспособности отечественных портов. Более того, как отмечают представители бизнеса, доходы Администрации морских портов Украины от портовых сборов в большинстве случаев не используются на развитие и модернизацию инфраструктуры. Техническая отсталость портов Украины сдерживает развитие экспортных отраслей и экономики Украины. Поэтому снижение нормы отчислений чистых доходов АМПУ (Администрации морских портов Украины. – "ГОРДОН") в государственный бюджет до 30% при одновременном снижении портовых сборов на 20%, позволит АМПУ инвестировать около 1,5 млрд грн в год в модернизацию портовой инфраструктуры Украины", – сказано в заявлении ЕВА.

В организации сообщили, что эксперты комитета по логистике Ассоциации обратились к премьер-министру Украины с просьбой инициировать снижение ставок портовых сборов с 2021 года и уменьшение отчисления дивидендов АМПУ в государственный бюджет.

О необходимости снижения портовых сборов в Украине заявляла и Американская торговая палата.