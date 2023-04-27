США разрешили связанные с "зерновой сделкой" платежи "Россельхозбанка" – СМИ

Управление по контролю за иностранными активами США разрешило JPMorgan провести сделку с "Россельхозбанком" Фото: depositphotos.com

Российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под западные санкции, введенные после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако Москва утверждала, что западные ограничения на платежи, логистику и страхование являются препятствием для поставок.

Как отмечает Reuters, санкции Европейского союза и США в отношении России также оказали общий охлаждающий эффект, из-за которого частный сектор опасается любых сделок с Россией, даже если они разрешены.

Российский источник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что Управление по контролю за иностранными активами США разрешило JPMorgan провести сделку, однако этот процесс – непростой.

Второй российский источник сообщил, что JPMorgan и "Российский сельскохозяйственный банк" получили специальные исключения для проведения одной сделки. Она касалась зерна и была деноминирована в долларах США. Третий источник также подтвердил, что сделка была связана с зерном.

Платеж через JPMorgan был предложен в качестве альтернативы повторному подключению "Россельхозбанка" к SWIFT, но может быть прекращен в любой момент, сказал российский источник. Он добавил, что это не может заменить SWIFT.