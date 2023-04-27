ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

США разрешили связанные с "зерновой сделкой" платежи "Россельхозбанка" – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Управление по контролю за иностранными активами США разрешило JPMorgan провести сделку с "Россельхозбанком"
Управление по контролю за иностранными активами США разрешило JPMorgan провести сделку с "Россельхозбанком"
Фото: depositphotos.com

США дали американскому банку JPMorgan разрешение на обработку платежей за экспорт сельскохозяйственной продукции через "Российский сельскохозяйственный банк". Об этом 26 апреля сообщили Reuters два российских источника.

Российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под западные санкции, введенные после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако Москва утверждала, что западные ограничения на платежи, логистику и страхование являются препятствием для поставок.

Как отмечает Reuters, санкции Европейского союза и США в отношении России также оказали общий охлаждающий эффект, из-за которого частный сектор опасается любых сделок с Россией, даже если они разрешены.

Российский источник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что Управление по контролю за иностранными активами США разрешило JPMorgan провести сделку, однако этот процесс – непростой.

Второй российский источник сообщил, что JPMorgan и "Российский сельскохозяйственный банк" получили специальные исключения для проведения одной сделки. Она касалась зерна и была деноминирована в долларах США. Третий источник также подтвердил, что сделка была связана с зерном.

Платеж через JPMorgan был предложен в качестве альтернативы повторному подключению "Россельхозбанка" к SWIFT, но может быть прекращен в любой момент, сказал российский источник. Он добавил, что это не может заменить SWIFT.

Контекст:

"Россельхозбанк" вместе со "Сбербанком" и "Московским кредитным банком" с 14 июня 2022 года отключили международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

SWIFT – это международная система передачи финансовых сообщений, которая позволяет банкам совершать переводы друг другу в автоматическом режиме. К SWIFT подключены более 11 тыс. учреждений в 200 странах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, SWIFT, финансы, ограничения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
Галина ГРИШИНА
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Галина ГРИШИНА
Саливанчук без одежды и белья снялась в ванне и рассказала, как надо заботиться о себе
Саливанчук без одежды и белья снялась в ванне и рассказала, как надо заботиться о себе
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Галина ГРИШИНА
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт
Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт
Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов
Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов
"Успела сказать все, что планировала". Ведущая "Евровидения 2023" Санина поделилась впечатлениями от встречи с Чарльзом III и его женой Камиллой
"Успела сказать все, что планировала". Ведущая "Евровидения 2023" Санина поделилась впечатлениями от встречи с Чарльзом III и его женой Камиллой
Галина ГРИШИНА
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
Как приготовить орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Как приготовить орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Галина ГРИШИНА
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (222165)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (79167)
3
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (62888)
4
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (61932)
5
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (58802)
6
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (57601)
7
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (56164)
8
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной (50969)
 
 
 
 