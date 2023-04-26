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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Снижение потолка цены на нефть, эмбарго на алмазы, отключение банков от SWIFT. Группа Ермака – Макфола предложила комплекс новых санкций против России

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Ермак: Предложения рабочей группы лежат на столах всех мировых лидеров и всех, кто занимается санкциями
Ермак: Предложения рабочей группы лежат на столах всех мировых лидеров и всех, кто занимается санкциями
Фото: president.gov.ua

Экспертная группа под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в России Майкла Макфола 25 апреля опубликовала большой пакет предложений о введении новых санкций против России и Беларуси и повышении эффективности уже введенных.

Среди предложенных мер – снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель с перспективой снижения до $30. По оценке группы, это предельная себестоимость российской нефти. Также предлагается ввести налог на импорт российской нефти и газа в страны санкционной коалиции.

Предлагается прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз по всем маршрутам, кроме тех, что проходят через Украину.

Документ предусматривает полные унифицированные санкции со стороны всех членов санкционной коалиции против всех российских нефтегазовых компаний, а также против "Газпромбанка".

Предлагается наложить 100-процентный налог на доходы, полученные в России теми западными нефтегазовыми компаниями, которые еще не ушли оттуда.

В документе говорится о блокировании доступа России к западным услугам в нефтегазовой отрасли и санкции против российских компаний, оказывающих такие услуги.

Группа считает необходимым ввести санкции против "Росатома".

Предлагается ввести полное эмбарго с долгим переходным периодом на российские металлы и алмазы, а также санкции против компаний "Алроса" и "Гриб Даймондс" со стороны ЕС, который их еще не ввел.

В документе идет речь о расширении эмбарго на российское золото, на ювелирные изделия из России и запрет на импорт золота из стран, перепродающих российское золото, среди которых ОАЭ, Китай, Индия и Турция.

Предлагается согласовать запрет на предоставление услуг России, особенно на юридические, архитектурные, инжиниринговые и IT-услуги.

Также группа считает необходимым согласование всеми странами санкционной коалиции, унификацию и расширение списков товаров двойного назначения, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен. В частности, упоминается, что планшеты и ноутбуки используются для управления беспилотниками на фронте, поэтому их экспорт в РФ должен быть запрещен.

Необходимо прекратить производство и поставки западными компаниями микрочипов, которые поддерживают российскую систему ГЛОНАСС и которыми Россия оснащает свои ракеты и беспилотники, а также другой технологической продукции, которая может использоваться Россией в войне, говорится в документе.

Предлагается ввести комплексные санкции против российского и белорусского военно-промышленного сектора с их расширением на все дочерние компании и юрлица.

Группа предлагает заблокировать и отключить любые существующие IT-ресурсы западных компаний, развернутые на территории России (например, центры обработки данных, серверные кластеры, склады для IT-цепей поставки, лицензионное программное обеспечение (промежуточное программное обеспечение, микропрограммы и связанные с ними контроллеры устройств, web-программы и т.д.)

Документом предусматривается согласование и введение всеми странами-союзницами полных санкций против 10 крупнейших российских банков, поскольку сейчас санкции в разных странах отличаются. Предлагается отключение всех крупных банков России от системы платежей SWIFT. Группа предлагает установить предельный срок для выхода оставшихся иностранных банков с российского рынка.

Также предлагается расширение индивидуальных санкций на тысячи российских и белорусских чиновников и менеджеров и членов их семей, если на тех зарегистрированы имущество и активы.

Группа хочет, чтобы происходило систематическое расширение санкций в отношении всех лиц, поддерживающих войну. К ним относят всех высших государственных чиновников, высших должностных лиц крупных государственных предприятий, высших военных офицеров, политиков, поддерживающих войну, членов политических партий, поддерживающих войну, журналистов, пропагандистов и деятелей культуры, защищающих войну, судей, причастных к неправомерному преследованию тех, кто говорит правду о российском вторжении, а также российских бизнесменов со значительными активами, которые косвенно финансируют войну.

"Документы нашей группы сегодня лежат на столах всех мировых лидеров и всех, кто занимается санкциями. Наработки группы положены в основу более чем 70% санкций, которые реализуются США, ЕС, Великобританией и другими странами", – написал Ермак в Telegram о новом пакете предложений.

Он напомнил, что благодаря работе группы введены эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, ограничение цены на них, полные блокировочные санкции примерно против 20 крупнейших российских банков.

Группа Ермака – Макфола была создана украинскими властями сразу после российского вторжения и ее задачей является разработка предложений относительно санкций против России.

Контекст:

ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 12,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: санкции, Майкл Макфол, Андрей Ермак
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