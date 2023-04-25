Глава МИД Польши рассказал, когда ЕС введет 11-й пакет санкций против России

Об этом 24 апреля в Люксембурге по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау, его цитирует "Немецкая волна".
По словам Рау, "вопрос будет закрыт не ранее чем во второй половине мая" – "ожидать чего-либо скорее нельзя".
Глава МИД Польши отметил, что в пакет санкций против РФ могут быть добавлены персональные ограничения в отношении представителей российской системы правосудия, причастных к преследованию оппозиционеров, а также "тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, что ЕС продолжает обсуждение 11-го пакета ограничений против РФ.
"Сегодня мы не в той ситуации, чтобы завершить работу над новым пакетом санкций против России", – указал Боррель.
Евросоюз впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили: в течение года в ЕС приняли 10 пакетов санкций, последний – в годовщину вторжения, 24 февраля.
По данным СМИ, в новом, 11-м, пакете санкций Евросоюза против России не будет ограничений на атомную энергетику и продажу алмазов.