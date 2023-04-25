Глава МИД Польши рассказал, когда ЕС введет 11-й пакет санкций против России

В пакет санкций против РФ могут быть добавлены персональные ограничения в отношении "тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей", отметил Рау Фото: EPA

Об этом 24 апреля в Люксембурге по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау, его цитирует "Немецкая волна".

По словам Рау, "вопрос будет закрыт не ранее чем во второй половине мая" – "ожидать чего-либо скорее нельзя".

Глава МИД Польши отметил, что в пакет санкций против РФ могут быть добавлены персональные ограничения в отношении представителей российской системы правосудия, причастных к преследованию оппозиционеров, а также "тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, что ЕС продолжает обсуждение 11-го пакета ограничений против РФ.

"Сегодня мы не в той ситуации, чтобы завершить работу над новым пакетом санкций против России", – указал Боррель.