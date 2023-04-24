Глава дипломатии ЕС: Сегодня мы не в той ситуации, чтобы завершить работу над 11-м пакетом санкций против России

Об этом 24 апреля перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Люксембурге сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Европейская служба внешних связей.

СМИ спросили главу дипломатии ЕС, согласится ли Евросоюз на включение в 11-й пакет ограничений против РФ ядерной энергетики, как этого требуют некоторые государства-члены.

"Сегодня мы не в той ситуации, чтобы завершить работу над новым пакетом санкций против России. Мы продолжим обсуждение", – ответил Боррель.

По информации Politico, 21 апреля Европейская комиссия встречалась с дипломатами из 27 стран – членов ЕС, чтобы обсудить 11-й пакет санкций блока в отношении России.

Издание уточняет, что одной из тем встречи были санкции против российской атомной компании "Росатом" и это является спорным вопросом для некоторых стран ЕС, в частности для Франции. Хотя в прошлом году большая часть коммерческого сотрудничества была заморожена или приостановлена, французские государственные компании продолжают поддерживать определенные связи с "Росатомом".

Дипломаты из четырех стран ЕС сказали журналистам, что "Париж прячется за Будапештом в вопросе ядерных санкций".

"Поскольку Венгрия была очень четкой, очень громкой, очень заметной в этом вопросе, я думаю, что некоторым другим странам, включая Францию… на самом деле не нужно лоббировать свое дело", – сказал один из дипломатов.