Зеленский: Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Чем жестче санкционный режим против РФ, тем быстрее будет завершение агрессии

Зеленский сегодня ввел новые санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения Фото: president.gov.ua

Зеленский сообщил, что сегодня вступили в силу еще три санкционных решения "в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее".

Прежде всего, по словам президента, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, обеспечивающих армию РФ. В санкционные списки добавлены 322 компании – производители оружия, комплектующих и так далее.

Еще два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые "помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и вовлечены в уничтожение свободы как на территории самой России, так и на нашей земле".

"Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, в частности, по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности для России обходить санкции", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет возможностей агрессору и продлевает войну.

"Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны, тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто это понимает", – отметил президент.