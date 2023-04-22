Зеленский: Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Чем жестче санкционный режим против РФ, тем быстрее будет завершение агрессии

Зеленский сообщил, что сегодня вступили в силу еще три санкционных решения "в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее".
Прежде всего, по словам президента, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, обеспечивающих армию РФ. В санкционные списки добавлены 322 компании – производители оружия, комплектующих и так далее.
Еще два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые "помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и вовлечены в уничтожение свободы как на территории самой России, так и на нашей земле".
"Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, в частности, по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности для России обходить санкции", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет возможностей агрессору и продлевает войну.
"Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны, тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто это понимает", – отметил президент.
ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.