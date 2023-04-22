ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Чем жестче санкционный режим против РФ, тем быстрее будет завершение агрессии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский сегодня ввел новые санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения
Зеленский сегодня ввел новые санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения
Фото: president.gov.ua

Украина вводит санкции против россиян и представителей других стран, которые поддерживают российскую агрессию, синхронно с государствами-партнерами, чтобы не позволить РФ находить лазейки. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 22 апреля в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

Зеленский сообщил, что сегодня вступили в силу еще три санкционных решения "в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее".

Прежде всего, по словам президента, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, обеспечивающих армию РФ. В санкционные списки добавлены 322 компании – производители оружия, комплектующих и так далее.

Еще два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые "помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и вовлечены в уничтожение свободы как на территории самой России, так и на нашей земле".

"Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, в частности, по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности для России обходить санкции", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет возможностей агрессору и продлевает войну.

"Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны, тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто это понимает", – отметил президент. 

Контекст:

ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
Галина ГРИШИНА
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
Галина ГРИШИНА
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Галина ГРИШИНА
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
  Посыпьте этим муравейник и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
Галина ГРИШИНА
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
Галина ГРИШИНА
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
Галина ГРИШИНА
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Галина ГРИШИНА
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (181028)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (109630)
3
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин" (82571)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (80543)
5
Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (64257)
6
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей (45654)
7
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото (39721)
8
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес (35124)
 
 
 
 