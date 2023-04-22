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Украина внесла ирландскую компанию Peninsula Petroleum в перечень международных спонсоров войны

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Компания из Ирландии стала 22-й в перечне
Компания из Ирландии стала 22-й в перечне
Фото: Peninsula Petroleum / Facebook

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны ирландскую компанию Peninsula Petroleum Limited, которая занимается поставками топлива. Об этом 21 апреля проинформировал сайт агентства.

"НАПК внесло ведущую мировую компанию по поставкам корабельного топлива, ирландскую Peninsula Petroleum Limited, в перечень международных спонсоров войны. Пока Россия, зарабатывая на морском экспорте нефти, поддерживает свою экономику, Peninsula Petroleum Limited продолжает получать сверхприбыли и доставлять топливо для судов, транспортирующих эту российскую нефть", – говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что "большие танкеры ежедневно покидают РФ через Балтийское море, несмотря на то, что Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину".

"Эти суда обычно останавливаются возле порта Скау в северной Дании, чтобы дозаправиться перед тем, как направляться к конечным клиентам за пределами Европы. [...] Несмотря на то, что несколько компаний, снабжающих бункерное топливо, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора, Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ", – объяснили в НАПК.

Украинское ведомство отмечает, что "это позволяет компании устанавливать более высокие цены при продажах топлива танкерам, транспортирующим российскую нефть".

"Обзор данных AIS (система идентификации судов) в этом районе показывает, что Peninsula Petroleum еженедельно поставляет большое количество топлива танкерам, следующим в или из государства-террориста. Компания же заявляет, что санкции никогда не преследовали цель полностью отрезать российскую нефть от мирового рынка, поскольку это повысит цены на нефть и навредит мировой экономике", – рассказали в НАПК.

В агентстве подчеркивают, что "пока Россия всячески ищет возможности поддержать свою экономику, ослабленную из-за действенности мировых санкций, Peninsula Petroleum Limited напрямую способствует транспортировке и продаже российской нефти через заправку и обслуживание ее танкеров".

"Это демонстрирует поддержку и спонсирование войны компанией", – заявили в НАПК.

Контекст:

НАПК уже внесло 22 компании в перечень международных спонсоров войны, среди них Raiffeisen Bank, Yves Rocher, Metro, Bonduelle, Auchan, Leroy Merlin, Xiaomi и другие.

Эти компании автоматически вносят в World-Check – базу данных людей и организаций с повышенным риском, которую используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, экономика, нефть, эмбарго, Балтийское море, Ирландия, НАПК, сотрудничество, продажа, компании
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