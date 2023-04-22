Украина внесла ирландскую компанию Peninsula Petroleum в перечень международных спонсоров войны

"НАПК внесло ведущую мировую компанию по поставкам корабельного топлива, ирландскую Peninsula Petroleum Limited, в перечень международных спонсоров войны. Пока Россия, зарабатывая на морском экспорте нефти, поддерживает свою экономику, Peninsula Petroleum Limited продолжает получать сверхприбыли и доставлять топливо для судов, транспортирующих эту российскую нефть", – говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что "большие танкеры ежедневно покидают РФ через Балтийское море, несмотря на то, что Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину".

"Эти суда обычно останавливаются возле порта Скау в северной Дании, чтобы дозаправиться перед тем, как направляться к конечным клиентам за пределами Европы. [...] Несмотря на то, что несколько компаний, снабжающих бункерное топливо, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора, Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ", – объяснили в НАПК.

Украинское ведомство отмечает, что "это позволяет компании устанавливать более высокие цены при продажах топлива танкерам, транспортирующим российскую нефть".

"Обзор данных AIS (система идентификации судов) в этом районе показывает, что Peninsula Petroleum еженедельно поставляет большое количество топлива танкерам, следующим в или из государства-террориста. Компания же заявляет, что санкции никогда не преследовали цель полностью отрезать российскую нефть от мирового рынка, поскольку это повысит цены на нефть и навредит мировой экономике", – рассказали в НАПК.

В агентстве подчеркивают, что "пока Россия всячески ищет возможности поддержать свою экономику, ослабленную из-за действенности мировых санкций, Peninsula Petroleum Limited напрямую способствует транспортировке и продаже российской нефти через заправку и обслуживание ее танкеров".

"Это демонстрирует поддержку и спонсирование войны компанией", – заявили в НАПК.