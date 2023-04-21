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"Без атомной энергетики и алмазов". Журналист рассказал, что будет в 11-м пакете санкций ЕС против РФ

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Следующий пакет санкций ЕС против России будет в основном касаться новых инструментов борьбы с обходом ограничений
Следующий пакет санкций ЕС против России будет в основном касаться новых инструментов борьбы с обходом ограничений
Фото: depositphotos.com

В новом, 11-м, пакете санкций Евросоюза против России не будет ограничений на атомную энергетику и продажу алмазов. Об этом 21 апреля написал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

"Следующий пакет санкций ЕС против России будет в основном касаться улучшения соблюдения и новых инструментов борьбы с обходом [ограничений]. Новые имена людей/компаний – так же, как всегда, но как и ожидалось, без атомной энергетики и алмазов", – отметил журналист.

По информации Politico, 21 апреля Европейская комиссия встречалась с дипломатами из 27 стран – членов ЕС, чтобы обсудить 11-й раунд санкций блока в отношении России. 

Издание уточняет, что одной из тем встречи были санкции против российской атомной компании "Росатом" и это является спорным вопросом для некоторых стран ЕС, в частности Франции. Хотя в прошлом году большая часть коммерческого сотрудничества была заморожена или приостановлена, французские государственные компании продолжают поддерживать определенные связи с "Росатомом".

Дипломаты из четырех стран ЕС сказали журналистам, что "Париж прячется за Будапештом в вопросе ядерных санкций".

"Поскольку Венгрия была очень четкой, очень громкой, очень заметной в этом вопросе, я думаю, что некоторым другим странам, включая Францию… на самом деле не нужно лоббировать свое дело", – сказал один из дипломатов.

Контекст:

Евросоюз впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили: в течение года в ЕС приняли 10 пакетов санкций, последний – в годовщину вторжения, 24 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Франция, санкции, энергетика, Венгрия, агрессия, Будапешт, Росатом, Европа, дипломаты, Евросоюз, Рикард Йозвяк, сотрудничество, ЕС
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