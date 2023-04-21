"Без атомной энергетики и алмазов". Журналист рассказал, что будет в 11-м пакете санкций ЕС против РФ

Следующий пакет санкций ЕС против России будет в основном касаться новых инструментов борьбы с обходом ограничений Фото: depositphotos.com

"Следующий пакет санкций ЕС против России будет в основном касаться улучшения соблюдения и новых инструментов борьбы с обходом [ограничений]. Новые имена людей/компаний – так же, как всегда, но как и ожидалось, без атомной энергетики и алмазов", – отметил журналист.

The next EU sanctions package on #Russia will mainly be about improved compliance and new anti-circumvention tools. New names on people/companies as well - as always - but as expected: no nuclear and no diamonds. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 21, 2023

По информации Politico, 21 апреля Европейская комиссия встречалась с дипломатами из 27 стран – членов ЕС, чтобы обсудить 11-й раунд санкций блока в отношении России.

Издание уточняет, что одной из тем встречи были санкции против российской атомной компании "Росатом" и это является спорным вопросом для некоторых стран ЕС, в частности Франции. Хотя в прошлом году большая часть коммерческого сотрудничества была заморожена или приостановлена, французские государственные компании продолжают поддерживать определенные связи с "Росатомом".

Дипломаты из четырех стран ЕС сказали журналистам, что "Париж прячется за Будапештом в вопросе ядерных санкций".

"Поскольку Венгрия была очень четкой, очень громкой, очень заметной в этом вопросе, я думаю, что некоторым другим странам, включая Францию… на самом деле не нужно лоббировать свое дело", – сказал один из дипломатов.