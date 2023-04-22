Зеленский: Началась глобальная ограничительная работа по российской атомной отрасли

"Важно, что началась глобальная ограничительная работа по российской атомной отрасли. Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы "энергетические" атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это тоже оружие", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Россия, в частности, использует как оружие захваченную Запорожскую атомную станцию, чтобы шантажировать мир катастрофой.
"И хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста", – подытожил президент.
Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". В январе премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.
5 февраля Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против атомной отрасли РФ, в списке оказался и "Росатом".
16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.