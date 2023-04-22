Зеленский: Началась глобальная ограничительная работа по российской атомной отрасли

Зеленский: Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это тоже оружие Фото: president.gov.ua

"Важно, что началась глобальная ограничительная работа по российской атомной отрасли. Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы "энергетические" атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это тоже оружие", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия, в частности, использует как оружие захваченную Запорожскую атомную станцию, чтобы шантажировать мир катастрофой.

"И хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста", – подытожил президент.