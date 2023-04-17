Пять стран G7 договорились вытеснить Россию с рынка ядерного топлива

Встреча прошла в Саппоро на севере Японии. Министры договорились, что правительства пяти стран будут использовать возможности гражданской атомной энергетики, чтобы подорвать контроль России над цепочками поставок. При этом в документе оговорено сохранение стабильных поставок топлива для текущих нужд ядерной энергетики и разработка новых источников для станций, которые будут построены в будущем.

"Это соглашение будет использовано в качестве основы для полного вытеснения [президента РФ Владимира] Путина с рынка ядерного топлива. Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы лишить его средств финансирования варварской атаки на Украину ", – говорится в заявлении.

По словам министра энергетической безопасности Великобритании Гранда Шаппса, цивилизованным странам нужно перестать зависеть от дорогих и импортируемых ископаемых видов топлива и сосредоточиться на более разумных энергетических решениях.

"Великобритания была в самом центре глобальных усилий по поддержке Украины, победе над Путиным и обеспечению того, чтобы ни он, ни кто-либо вроде него никогда не думал, что они могут снова заставить мир покупать их топливо. Это следующий жизненно важный шаг – объединиться с другими странами и показать Путину, что России больше не рады, укрепить нашу глобальную энергетическую безопасность, используя надежные поставки ядерного топлива из безопасных источников", – сказал он.