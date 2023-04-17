Пять стран G7 договорились вытеснить Россию с рынка ядерного топлива

Встреча прошла в Саппоро на севере Японии. Министры договорились, что правительства пяти стран будут использовать возможности гражданской атомной энергетики, чтобы подорвать контроль России над цепочками поставок. При этом в документе оговорено сохранение стабильных поставок топлива для текущих нужд ядерной энергетики и разработка новых источников для станций, которые будут построены в будущем.
"Это соглашение будет использовано в качестве основы для полного вытеснения [президента РФ Владимира] Путина с рынка ядерного топлива. Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы лишить его средств финансирования варварской атаки на Украину ", – говорится в заявлении.
По словам министра энергетической безопасности Великобритании Гранда Шаппса, цивилизованным странам нужно перестать зависеть от дорогих и импортируемых ископаемых видов топлива и сосредоточиться на более разумных энергетических решениях.
"Великобритания была в самом центре глобальных усилий по поддержке Украины, победе над Путиным и обеспечению того, чтобы ни он, ни кто-либо вроде него никогда не думал, что они могут снова заставить мир покупать их топливо. Это следующий жизненно важный шаг – объединиться с другими странами и показать Путину, что России больше не рады, укрепить нашу глобальную энергетическую безопасность, используя надежные поставки ядерного топлива из безопасных источников", – сказал он.
Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома".
14 февраля на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что странам Европы следует избавиться от зависимости от российских тепловыделяющих элементов для атомной энергетики. По его словам, Украина уже сделала это. "Опыт показывает, что влияние России никогда не ограничивается экономикой, а всегда конвертируется в агрессивную политику. Это прямая угроза государственности и суверенитету многих стран Европы", – считает Шмыгаль.