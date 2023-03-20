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Украина договорилась с Канадой о поставках ядерного топлива для всех украинских АЭС

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Соглашение в Лондоне 19 марта подписали президент Cameco Тим Гитцель и президент "Энергоатома" Петр Котин
Соглашение в Лондоне 19 марта подписали президент Cameco Тим Гитцель и президент "Энергоатома" Петр Котин 
Фото: Енергоатом / Telegram

Украинская компания "Энергоатом" и канадская компания Cameco подписали соглашения по использованию украинского урана при производстве ядерного топлива для всех украинских АЭС. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Минэнерго, а также "Энергоатом".

Соглашение в Лондоне 19 марта подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор Cameco Тим Гитцель

В рамках первого соглашения Cameco в течение 2024–2035 годов на 100% будет удовлетворять потребности "Энергоатома" в гексафториде природного урана (UF6), поставляя его и услуги по конверсии урана для реакторов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Соответствующая возможность предусмотрена и для Запорожской атомной электростанции после ее полной деоккупации.

Вторым договором предусматривается продажа "Энергоатомом" Канаде урана, который добывается в Украине отечественным ВостГОКом, в полном объеме добычи элемента. Конверсию украинского урана обеспечит Cameco.

В министерстве напомнили, что это уже не первый успешный опыт сотрудничества компаний. В 2019-м и 2021 годах Cameco поставляла урановый оксидный концентрат для производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС.

Cameco является одним из крупнейших в мире производителей природного урана и поставщиком услуг по его конверсии. По итогам 2021 года доля компании в общемировом производстве урана составила 9%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Канада, Лондон, АЭС, Энергоатом, соглашение, сотрудничество, Петр Котин, топливо
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