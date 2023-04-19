Ермак: Атомная отрасль России должна быть под самыми жесткими ограничениями

Ермак: Никакого "Росатома" не должно быть на рынке ядерного топлива Фото: EPA

"Никакого "Росатома" не должно быть на рынке ядерного топлива. Санкции. Атомная отрасль России должна быть под самыми жесткими ограничениями", – написал он.