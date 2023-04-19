Ермак: Атомная отрасль России должна быть под самыми жесткими ограничениями

"Никакого "Росатома" не должно быть на рынке ядерного топлива. Санкции. Атомная отрасль России должна быть под самыми жесткими ограничениями", – написал он.
Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома".
5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против атомной отрасли РФ, в списке оказался и "Росатом".
До этого в январе премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.
16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.