Пытались вывести из-под санкций особняк "Росатома" на Подоле: Задержаны двое подозреваемых

По данным следствия, они пытались изменить право собственности на нежилое помещение в Подольском районе Киева. Площадь здания, находящегося на балансе "Росатома", – более 1000 м², его ориентировочная стоимость превышает 100 млн грн.
По сговору с "Росатомом" фигуранты хотели с помощью поддельных документов переоформить право собственности на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности. Мужчины были задержаны в помещении частного нотариуса при попытке совершить сделку, сообщили в ОГПУ.
В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей. Досудебное следствие ведется по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против атомной отрасли РФ, в списке оказался и "Росатом".
До этого в январе премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.