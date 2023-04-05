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Пытались вывести из-под санкций особняк "Росатома" на Подоле: Задержаны двое подозреваемых

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Cтоимость здания превышает 100 млн грн
Cтоимость здания превышает 100 млн грн
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В Киеве задержаны двое подозреваемых в попытке вывести из-под национализации часть имущества компании "Росатом", находящейся под санкциями. Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины 5 апреля сообщила в Telegram.

По данным следствия, они пытались изменить право собственности на нежилое помещение в Подольском районе Киева. Площадь здания, находящегося на балансе "Росатома", –  более 1000 м², его ориентировочная стоимость превышает 100 млн грн.

По сговору с "Росатомом" фигуранты хотели с помощью поддельных документов переоформить право собственности на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности. Мужчины были задержаны в помещении частного нотариуса при попытке совершить сделку, сообщили в ОГПУ.

В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей. Досудебное следствие ведется по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Контекст:

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против атомной отрасли РФ, в списке оказался и "Росатом".

До этого в январе премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.

Теги: недвижимость, санкции, следствие, мошенничество, Росатом, национализация, Офис генпрокурора
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