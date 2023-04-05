Пытались вывести из-под санкций особняк "Росатома" на Подоле: Задержаны двое подозреваемых

По данным следствия, они пытались изменить право собственности на нежилое помещение в Подольском районе Киева. Площадь здания, находящегося на балансе "Росатома", – более 1000 м², его ориентировочная стоимость превышает 100 млн грн.

По сговору с "Росатомом" фигуранты хотели с помощью поддельных документов переоформить право собственности на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности. Мужчины были задержаны в помещении частного нотариуса при попытке совершить сделку, сообщили в ОГПУ.

В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей. Досудебное следствие ведется по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

