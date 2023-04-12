Подразделение "Росатома" и фирмы Усманова. США ввели новые санкции против России

В документе указаны компании "Металлоинвест", USM Telecom и "Мегафон", которые входят в холдинг USM, основанный миллиардером Алишером Усмановым.

Минфин США также добавил в санкционные списки подразделение "Росатома" – "Росатом-Оверсиз" и ее президента Евгения Пакерманова. Также под санкции попали Международный инвестиционный банк, его глава Николай Косов и несколько заместителей. Всего список пополнили 34 физических лица из России и других государств.

Помимо них, в списке оказались ЧВК "Патриот", движение "Юнармия", а также международные компании, которые, по мнению США, причастны к поставкам оборудования, которое Россия использует для вторжения в Украину.

Ограничения касаются также 17 морских судов, связанных с Государственной транспортной лизинговой компанией, а также гендиректора этой компании Евгения Дитриха.