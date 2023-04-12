Подразделение "Росатома" и фирмы Усманова. США ввели новые санкции против России

В документе указаны компании "Металлоинвест", USM Telecom и "Мегафон", которые входят в холдинг USM, основанный миллиардером Алишером Усмановым.
Минфин США также добавил в санкционные списки подразделение "Росатома" – "Росатом-Оверсиз" и ее президента Евгения Пакерманова. Также под санкции попали Международный инвестиционный банк, его глава Николай Косов и несколько заместителей. Всего список пополнили 34 физических лица из России и других государств.
Помимо них, в списке оказались ЧВК "Патриот", движение "Юнармия", а также международные компании, которые, по мнению США, причастны к поставкам оборудования, которое Россия использует для вторжения в Украину.
Ограничения касаются также 17 морских судов, связанных с Государственной транспортной лизинговой компанией, а также гендиректора этой компании Евгения Дитриха.
12 апреля список санкций против российских компаний расширила и Великобритания, в него также вошел холдинг Усманова USM. По мнению британских властей, он поддерживает правительство РФ и участвует в извлечении выгоды от его работы, а также ведет бизнес в стратегических отраслях экономики РФ – добывающей отрасли и цифровых технологиях.
Всего с конца февраля 2022 года, по информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.