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Подразделение "Росатома" и фирмы Усманова. США ввели новые санкции против России

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Минфин США обнародовал расширенный список ограничений
Минфин США обнародовал расширенный список ограничений
Фото: treasury.gov

12 апреля министерство финансов США расширило список санкций против россиян в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

В документе указаны компании "Металлоинвест", USM Telecom и "Мегафон", которые входят в холдинг USM, основанный миллиардером Алишером Усмановым.

Минфин США также добавил в санкционные списки подразделение "Росатома" – "Росатом-Оверсиз" и ее президента Евгения Пакерманова. Также под санкции попали Международный инвестиционный банк, его глава Николай Косов и несколько заместителей. Всего список пополнили 34 физических лица из России и других государств. 

Помимо них, в списке оказались ЧВК "Патриот", движение "Юнармия", а также международные компании, которые, по мнению США, причастны к поставкам оборудования, которое Россия использует для вторжения в Украину.

Ограничения касаются также 17 морских судов, связанных с Государственной транспортной лизинговой компанией, а также гендиректора этой компании Евгения Дитриха.

Контекст:

12 апреля список санкций против российских компаний расширила и Великобритания, в него также вошел холдинг Усманова USM. По мнению британских властей, он поддерживает правительство РФ и участвует в извлечении выгоды от его работы, а также ведет бизнес в стратегических отраслях экономики РФ – добывающей отрасли и цифровых технологиях.

Всего с конца февраля 2022 года, по информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, на РФ было наложено почти 11,5  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, США, санкции, Росатом, Мегафон, минфин США
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