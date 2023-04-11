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Канада ввела новые санкции против России, в список попали глава Татарстана и компания Пригожина

Канада ввела новые санкции против физлиц и юрлиц
Канада ввела новые санкции против физлиц и юрлиц
Фото: pixabay.com

11 апреля Канада расширила санкции в отношении России, список попавших под ограничения физических и юридических лиц опубликован на сайте МИД Канады.

Санкции вводятся против 34 организаций, связанных с российской агрессией против Украины, а также против 14 человек, которых Оттава относит к "финансовой элите" РФ, включительно с субъектами, связанными с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина.

"РБК-Украина" перечислила всех физлиц, попавших под канадские санкции:

  • Александр Иванов, военнослужащий РФ, причастен к военным преступлениям в Буче Киевской области;
  • Валерий Захаров, ученый в области комплексного освоения недр;
  • Николай Паньков, заместителя министра обороны РФ;
  • Андрей Комогорцев, гендиректор "Рыбинского завода приборостроения", занимающегося ракетным вооружением;
  • Виктор Мячин, соучредитель кооператива "Озеро", "участвует в создании финансовой базы путинского режима";
  • Сергей Руднов, руководителем ряда медиа-компаний (в том числе ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда"), поддерживает агрессию РФ против Украины;
  • Ильхам Мамедхасан оглы Рахимов, российский и азербайджанский правовед, одноклассник и близкий друг президента РФ Владимира Путина;
  • Николай Егоров, заместитель главы правления Антипинского нефтеперерабатывающего завода;
  • Алексей Исайкин, предприниматель, создатель и руководитель авиакомпании "Волга-Днепр";
  • Вадим Добров, гендиректор АО "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина";
  • Владимир Иванов, гендиректор АО "Энергия";
  • Леонид Пономарев, гендиректор АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь";
  • Рустам Минниханов, глава администрации Республики Татарстан;
  • Гульсина Минниханова, предприниматель, супруга главы Татарстана.

В числе компаний, попавших под новые санкции Канады, – ООО "Конкорд Менеджмент энд Консалтинг" Евгения Пригожина, подчеркивает "Медуза".

11 апреля в Канаду с визитом прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В этот же день Оттава объявила о новом пакете оружия и боеприпасов для нужд Украины.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.

Вводят ограничения против России и другие страны (в том числе Канада) и организации.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 12,6  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Канада, санкции, война, Татарстан, МИД Канады, вторжение, война России против Украины
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