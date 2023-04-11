Канада ввела новые санкции против России, в список попали глава Татарстана и компания Пригожина

Санкции вводятся против 34 организаций, связанных с российской агрессией против Украины, а также против 14 человек, которых Оттава относит к "финансовой элите" РФ, включительно с субъектами, связанными с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина.
"РБК-Украина" перечислила всех физлиц, попавших под канадские санкции:
В числе компаний, попавших под новые санкции Канады, – ООО "Конкорд Менеджмент энд Консалтинг" Евгения Пригожина, подчеркивает "Медуза".
11 апреля в Канаду с визитом прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В этот же день Оттава объявила о новом пакете оружия и боеприпасов для нужд Украины.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.
Вводят ограничения против России и другие страны (в том числе Канада) и организации.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 12,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.