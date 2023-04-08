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Байден на год продлил первые санкции США против РФ

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США ввели первые санкции против РФ 15 апреля 2021 года
США ввели первые санкции против РФ 15 апреля 2021 года
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 7 апреля еще на год продлил американские санкции против России за вмешательство в выборы США. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента США.

В заявлении говорится, что Россия совершала усилия "по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов" в США, а также использовала киберпространство против Соединенных Штатов и их партнеров. 

Также РФ осуществляла "экстерриториальную деятельность" против диссидентов или журналистов и пыталась подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов. 

Москва продолжает нарушать устоявшиеся принципы международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств, и представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономики США, сказано в заявлении Белого дома.

Санкции будут продлены с 15 апреля этого года. 

Контекст:

15 апреля 2021 Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Ограничения были применены в отношении 32 юридических и физических лиц, которые "по указанию правительства РФ реализовали попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства".

Теги: Россия, США, выборы, санкции, Джо Байден, выборы в США, безопасность, дезинформация
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