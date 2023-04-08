Байден на год продлил первые санкции США против РФ

В заявлении говорится, что Россия совершала усилия "по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов" в США, а также использовала киберпространство против Соединенных Штатов и их партнеров.

Также РФ осуществляла "экстерриториальную деятельность" против диссидентов или журналистов и пыталась подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Москва продолжает нарушать устоявшиеся принципы международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств, и представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономики США, сказано в заявлении Белого дома.

Санкции будут продлены с 15 апреля этого года.