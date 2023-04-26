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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Группа Ермака – Макфола предложила брать с россиян сбор на восстановление Украины при выдаче виз

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С россиян предлагают брать деньги для Украины за визы
С россиян предлагают брать деньги для Украины за визы
Фото: depositphotos.com

Международная рабочая группа по санкциям против России под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и американского дипломата Майкла Макфола предложила странам Европы во время выдачи виз россиянам брать "сбор на восстановление Украины". Об этом говорится в новых рекомендациях группы, датированных 24 апреля.

В документе отмечается, что ряд стран ЕС, включая Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию, уже не выдают туристические визы россиянам. Другим государствам следует рассмотреть эту возможность, предлагают авторы. 

"Вариантом было бы добавить "сбор на восстановление Украины" ко всем визам, которые выдаются российским гражданам, выезжающим в Европу и другие страны санкционной коалиции. Тогда россияне могут выбрать: оплатить сбор и поехать в Рим или не платить и отдыхать в Минске", – говорится в документе.

Макфол прокомментировал новые предложения группы в Twitter.

"Я считаю, что сокращение ресурсов [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина для продолжения его вторжения в Украину ускорит окончание войны", – написал он.


Контекст:

ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 12,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, санкции, российская агрессия, визы, война России против Украины, Майкл Макфол, Андрей Ермак, россияне
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