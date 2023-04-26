Группа Ермака – Макфола предложила брать с россиян сбор на восстановление Украины при выдаче виз

В документе отмечается, что ряд стран ЕС, включая Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию, уже не выдают туристические визы россиянам. Другим государствам следует рассмотреть эту возможность, предлагают авторы.

"Вариантом было бы добавить "сбор на восстановление Украины" ко всем визам, которые выдаются российским гражданам, выезжающим в Европу и другие страны санкционной коалиции. Тогда россияне могут выбрать: оплатить сбор и поехать в Рим или не платить и отдыхать в Минске", – говорится в документе.

Макфол прокомментировал новые предложения группы в Twitter.

"Я считаю, что сокращение ресурсов [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина для продолжения его вторжения в Украину ускорит окончание войны", – написал он.

I believe that reducing Putin's resources to continue his invasion of Ukraine will hasten the end of the war. We make that argument here: https://t.co/47bQUID9eh — Michael McFaul (@McFaul) April 25, 2023



