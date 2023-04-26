Группа Ермака – Макфола предложила брать с россиян сбор на восстановление Украины при выдаче виз

В документе отмечается, что ряд стран ЕС, включая Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию, уже не выдают туристические визы россиянам. Другим государствам следует рассмотреть эту возможность, предлагают авторы.
"Вариантом было бы добавить "сбор на восстановление Украины" ко всем визам, которые выдаются российским гражданам, выезжающим в Европу и другие страны санкционной коалиции. Тогда россияне могут выбрать: оплатить сбор и поехать в Рим или не платить и отдыхать в Минске", – говорится в документе.
Макфол прокомментировал новые предложения группы в Twitter.
"Я считаю, что сокращение ресурсов [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина для продолжения его вторжения в Украину ускорит окончание войны", – написал он.
I believe that reducing Putin's resources to continue his invasion of Ukraine will hasten the end of the war. We make that argument here: https://t.co/47bQUID9eh— Michael McFaul (@McFaul) April 25, 2023
ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 12,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.