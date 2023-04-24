Санкции против металлургического сектора РФ недейственны, их нужно усиливать – исследование

"По данным ассоциации Worldsteel, производство стали в РФ в 2022 году сократилось на 7,2% – до 71,5 млн т. Но падение объемов производства и экспорта не оправдало ожиданий стран, которые ввели санкции: в первой половине прошлого года участники рынка прогнозировали сокращение производства примерно на 15%. Worldsteel в апреле прошлого года ожидала падения потребления стали в России на 20%, но в октябре улучшила прогноз к понижению на 6%. На самом деле по итогам прошлого года спрос на сталь в РФ снизился на 5% – до 41,7 млн т", – указывает издание.

Европа уже практически дошла до физического предела возможности введения новых санкций, так что дальнейшие ограничения могут быть только уточняющими или усиливающими ответственность за обход ранее введенных запретов, указывает "GMK Центр". К примеру, уже существующие ограничения содержат лазейку, которая дает двухлетнюю отсрочку многим российским производителям для поставки полуфабрикатов в ЕС, и ее нужно отменить.

"Ассоциация европейских производителей стали Eurofer поддерживает ужесточение санкций против экспорта в ЕС российской металлургической продукции и железорудного сырья. В текущих условиях важно создавать условия, чтобы продукция украинского ГМК могла постепенно заменять на европейском рынке аналогичную российскую продукцию. За счет замещения российских поставщиков Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн. Максимально возможный потенциал наращивания экспорта железной руды и чугуна, по нашим расчетам, составляет $230 млн ежемесячно. Это при условии, что металлургические предприятия могут возобновить производство до довоенных уровней", – резюмируют авторы.