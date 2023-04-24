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Санкции против металлургического сектора РФ недейственны, их нужно усиливать – исследование

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Уже существующие ограничения содержат лазейку, которая дает двухлетнюю отсрочку многим российским производителям для поставки полуфабрикатов в ЕС, пишет "GMK Центр"
Уже существующие ограничения содержат лазейку, которая дает двухлетнюю отсрочку многим российским производителям для поставки полуфабрикатов в ЕС, пишет "GMK Центр"
Фото: depositphotos.com

Инициаторы санкций и аналитики были уверены, что ограничения, введенные ЕС и миром против России и российских компаний в 2022 году, приведут к быстрым результатам, которые "укажут на невыгодность войны РФ против Украины". Однако убытки российской металлургии оказались на порядок ниже ожидаемого, поэтому стоит задуматься над их усилением и закрытием "щелей", которые дают возможность агрессору обойти ограничения. Об этом говорится в исследовании, проведенном "GMK Центр".

"По данным ассоциации Worldsteel, производство стали в РФ в 2022 году сократилось на 7,2% – до 71,5 млн т. Но падение объемов производства и экспорта не оправдало ожиданий стран, которые ввели санкции: в первой половине прошлого года участники рынка прогнозировали сокращение производства примерно на 15%. Worldsteel в апреле прошлого года ожидала падения потребления стали в России на 20%, но в октябре улучшила прогноз к понижению на 6%. На самом деле по итогам прошлого года спрос на сталь в РФ снизился на 5% – до 41,7 млн т", – указывает издание.

Европа уже практически дошла до физического предела возможности введения новых санкций, так что дальнейшие ограничения могут быть только уточняющими или усиливающими ответственность за обход ранее введенных запретов, указывает "GMK Центр". К примеру, уже существующие ограничения содержат лазейку, которая дает двухлетнюю отсрочку многим российским производителям для поставки полуфабрикатов в ЕС, и ее нужно отменить.

"Ассоциация европейских производителей стали Eurofer поддерживает ужесточение санкций против экспорта в ЕС российской металлургической продукции и железорудного сырья. В текущих условиях важно создавать условия, чтобы продукция украинского ГМК могла постепенно заменять на европейском рынке аналогичную российскую продукцию. За счет замещения российских поставщиков Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн. Максимально возможный потенциал наращивания экспорта железной руды и чугуна, по нашим расчетам, составляет $230 млн ежемесячно. Это при условии, что металлургические предприятия могут возобновить производство до довоенных уровней", – резюмируют авторы.

Контекст:

Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года. 

Евросоюз в целом принял уже 10 санкционных пакетов.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку. Об этом писала пресс-служба министерства.

Теги: Россия, санкции, экономика, запрет, металлургия, сталь, ограничения
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