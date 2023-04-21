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Украина должна ограничить экспорт металлолома, иначе у страны не будет металла для восстановления – экономист

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В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья
В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья
Фото: depositphotos.com

Вопрос сохранения металлургической отрасли сейчас стратегически важен, ведь после победы стране потребуется много металла для восстановления уничтоженной инфраструктуры. Поэтому следует ограничить экспорт сырья. Об этом заявил журналистам руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский, комментируя рекордные объемы вывезенного из Украины металлолома.

"Вопрос выживания металлургической и смежных отраслей сейчас один из ключевых, потому что мы строим огромные планы по обновлению и восстановлению инфраструктуры. И понимаем, что нам нужно будет очень много металла. И желательно, чтобы это был украинский металл. Если мы, не дай бог, потеряем свою металлургическую отрасль, нам придется зависеть еще и от импорта металла из-за границы. Поэтому это вопрос, имеющий стратегический национальный вес, вопрос национальной безопасности", – подчеркнул Забловский.

Он убежден, что сохранение металлургической и смежных отраслей – это не только вопрос сохранения экономического потенциала, но и очень важный фактор возможности быстрого удовлетворения спроса на металл в условиях огромных инфраструктурных проектов. Именно поэтому необходимо принимать меры по ограничению экспорта металлолома.

"Такие меры [ограничения экспорта] принимают и другие страны, защищающие свои интересы с точки зрения национального экономического прагматизма. У Украины также есть возможности, особенно в условиях войны, идти на экстраординарные шаги по защите своих национальных интересов. Мы должны не просто сохранить экономический потенциал, но и приумножить его. У Украины есть рычаги для того, чтобы сбалансировать интересы всех субъектов и участников рынка и сохранить металлургическую отрасль", – резюмировал Забловский.

Контекст:

20 марта Государственное бюро расследований Украины сообщило, что на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.

По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.

В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным. Падение заготовок лома в Украине и рост экспорта лишают украинскую металлургию сырья для работы.

Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Теги: экспорт, металлургия, обновление, металлолом, Андрей Забловский
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