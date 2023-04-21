Украина должна ограничить экспорт металлолома, иначе у страны не будет металла для восстановления – экономист

"Вопрос выживания металлургической и смежных отраслей сейчас один из ключевых, потому что мы строим огромные планы по обновлению и восстановлению инфраструктуры. И понимаем, что нам нужно будет очень много металла. И желательно, чтобы это был украинский металл. Если мы, не дай бог, потеряем свою металлургическую отрасль, нам придется зависеть еще и от импорта металла из-за границы. Поэтому это вопрос, имеющий стратегический национальный вес, вопрос национальной безопасности", – подчеркнул Забловский.
Он убежден, что сохранение металлургической и смежных отраслей – это не только вопрос сохранения экономического потенциала, но и очень важный фактор возможности быстрого удовлетворения спроса на металл в условиях огромных инфраструктурных проектов. Именно поэтому необходимо принимать меры по ограничению экспорта металлолома.
"Такие меры [ограничения экспорта] принимают и другие страны, защищающие свои интересы с точки зрения национального экономического прагматизма. У Украины также есть возможности, особенно в условиях войны, идти на экстраординарные шаги по защите своих национальных интересов. Мы должны не просто сохранить экономический потенциал, но и приумножить его. У Украины есть рычаги для того, чтобы сбалансировать интересы всех субъектов и участников рынка и сохранить металлургическую отрасль", – резюмировал Забловский.
20 марта Государственное бюро расследований Украины сообщило, что на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.
По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.
В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным. Падение заготовок лома в Украине и рост экспорта лишают украинскую металлургию сырья для работы.
Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании.