Украина должна ограничить экспорт металлолома, иначе у страны не будет металла для восстановления – экономист

"Вопрос выживания металлургической и смежных отраслей сейчас один из ключевых, потому что мы строим огромные планы по обновлению и восстановлению инфраструктуры. И понимаем, что нам нужно будет очень много металла. И желательно, чтобы это был украинский металл. Если мы, не дай бог, потеряем свою металлургическую отрасль, нам придется зависеть еще и от импорта металла из-за границы. Поэтому это вопрос, имеющий стратегический национальный вес, вопрос национальной безопасности", – подчеркнул Забловский.

Он убежден, что сохранение металлургической и смежных отраслей – это не только вопрос сохранения экономического потенциала, но и очень важный фактор возможности быстрого удовлетворения спроса на металл в условиях огромных инфраструктурных проектов. Именно поэтому необходимо принимать меры по ограничению экспорта металлолома.

"Такие меры [ограничения экспорта] принимают и другие страны, защищающие свои интересы с точки зрения национального экономического прагматизма. У Украины также есть возможности, особенно в условиях войны, идти на экстраординарные шаги по защите своих национальных интересов. Мы должны не просто сохранить экономический потенциал, но и приумножить его. У Украины есть рычаги для того, чтобы сбалансировать интересы всех субъектов и участников рынка и сохранить металлургическую отрасль", – резюмировал Забловский.