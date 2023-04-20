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Массовый вывоз конверсионного лома может привести к контрабанде оружия – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным
В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным
Фото: depositphotos.com

Украина рекордно нарастила экспорт металлолома: по оценкам участников рынка, до конца года объемы могут составить около 400 тыс. тонн. Это чревато дефицитом сырья на внутреннем рынке. Также это может привести к трагическим последствиям и даже контрабанде оружия, потому что в ЕС массово везут в том числе конверсионный лом военного происхождения, пишет "РБК-Украина".

Из Украины, утверждает агентство, сейчас можно беспрепятственно вывозить так называемый конверсионный лом военного происхождения. В стране накопилось значительное количество разбитой техники и оружия агрессоров, которые по сути являются металлоломом. Его собирают, и по "серым" схемам могут вывозить в страны ЕС с помощью железнодорожного транспорта и автотранспорта, пишут авторы материала.

"Сегодня на этом направлении не существует никакого контроля за пересечением границы подобных грузов, кроме таможенной/пограничной. Но такой контроль не может обеспечить надлежащую проверку каждой партии металлолома – которая, например, может содержать опасные находки с передовой или даже сознательно сделанные контрабандные "закладки" вооружения. Такая контрабанда может пересекать границу под видом металлолома – ведь ни один металлоискатель не сможет обнаружить тайник металлического оружия в куче металлолома", – отмечается в материале.

Эксперты и участники рынка, опрошенные "РБК Украина", видят единственный путь, который поможет обезопасить покупателей конверсионного лома и бюджет Украины, – это временный запрет на экспорт лома из Украины. Такое решение не является нарушением торговых соглашений, отмечает агентство, – ни с Евросоюзом, ни со Всемирной торговой организацией. Украина будет не единственной страной, которая защищает внутренний рынок: сейчас 30% стран имеют запреты на экспорт металлолома. 10% имеют квоты, еще 50% – имеют лицензирование и пошлины, указывает издание.

"Временный запрет экспорта позволит вернуть баланс на внутренний рынок металлолома и обеспечит сырьем украинских металлургов. А соответственно – украинский бюджет получит на порядок больше денег, чем сейчас, ведь тонна переработанного в сталь металлолома стоит 300 долларов, а не три евро. Также за это время необходимо разработать и ввести новые алгоритмы контроля конверсионного лома, объемы заготовки которого будут расти в будущем – это необходимо, чтобы не допустить трагедий и контрабанды оружия", – резюмировали авторы.

Контекст:

20 марта Государственное бюро расследований Украины сообщило, что на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.

По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.

В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным. Падение заготовок лома в Украине и рост экспорта лишают украинскую металлургию сырья для работы.

Теги: оружие, таможня, экспорт, запрет, контрабанда, металлолом, ЕС
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