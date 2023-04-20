Массовый вывоз конверсионного лома может привести к контрабанде оружия – СМИ

В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным Фото: depositphotos.com

Из Украины, утверждает агентство, сейчас можно беспрепятственно вывозить так называемый конверсионный лом военного происхождения. В стране накопилось значительное количество разбитой техники и оружия агрессоров, которые по сути являются металлоломом. Его собирают, и по "серым" схемам могут вывозить в страны ЕС с помощью железнодорожного транспорта и автотранспорта, пишут авторы материала.

"Сегодня на этом направлении не существует никакого контроля за пересечением границы подобных грузов, кроме таможенной/пограничной. Но такой контроль не может обеспечить надлежащую проверку каждой партии металлолома – которая, например, может содержать опасные находки с передовой или даже сознательно сделанные контрабандные "закладки" вооружения. Такая контрабанда может пересекать границу под видом металлолома – ведь ни один металлоискатель не сможет обнаружить тайник металлического оружия в куче металлолома", – отмечается в материале.

Эксперты и участники рынка, опрошенные "РБК Украина", видят единственный путь, который поможет обезопасить покупателей конверсионного лома и бюджет Украины, – это временный запрет на экспорт лома из Украины. Такое решение не является нарушением торговых соглашений, отмечает агентство, – ни с Евросоюзом, ни со Всемирной торговой организацией. Украина будет не единственной страной, которая защищает внутренний рынок: сейчас 30% стран имеют запреты на экспорт металлолома. 10% имеют квоты, еще 50% – имеют лицензирование и пошлины, указывает издание.

"Временный запрет экспорта позволит вернуть баланс на внутренний рынок металлолома и обеспечит сырьем украинских металлургов. А соответственно – украинский бюджет получит на порядок больше денег, чем сейчас, ведь тонна переработанного в сталь металлолома стоит 300 долларов, а не три евро. Также за это время необходимо разработать и ввести новые алгоритмы контроля конверсионного лома, объемы заготовки которого будут расти в будущем – это необходимо, чтобы не допустить трагедий и контрабанды оружия", – резюмировали авторы.