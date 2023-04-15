В первом квартале заготовка металлолома в Украине сократилась на 60%

Внутренние поставки металлолома на металлургические комбинаты снизились на 60,8%, до 207,7 тыс. тонн. Запасы металлолома на металлургических комбинатах сократились до декабрьского показателя, составив 10–15 тыс. тонн на начало апреля.
В то же время экспорт металлолома в январе – марте увеличился в 5,7 раза, до 40,3 тыс. тонн.
Экспорт металлолома в январе – марте 2023 года осуществлялся в страны ЕС: Польшу (96,65%), Нидерланды (1,31%) и Словакию (0,95%).
20 марта Государственное бюро расследований Украины сообщило, что на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.
По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.
В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным. Падение заготовок лома в Украине и рост экспорта лишают украинскую металлургию сырья для работы, отмечают участники рынка.
Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании.