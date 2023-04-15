В первом квартале заготовка металлолома в Украине сократилась на 60%

Экспорт металлолома в январе – марте увеличился в 5,7 раза, до 40,3 тыс. тонн Фото: depositphotos.com

Внутренние поставки металлолома на металлургические комбинаты снизились на 60,8%, до 207,7 тыс. тонн. Запасы металлолома на металлургических комбинатах сократились до декабрьского показателя, составив 10–15 тыс. тонн на начало апреля.

В то же время экспорт металлолома в январе – марте увеличился в 5,7 раза, до 40,3 тыс. тонн.

Экспорт металлолома в январе – марте 2023 года осуществлялся в страны ЕС: Польшу (96,65%), Нидерланды (1,31%) и Словакию (0,95%).