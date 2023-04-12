Вымышленные склады и закупки с линии фронта. Расследование Telegraf о серых схемах экспорта металлолома

В марте из Украины в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным Фото: depositphotos.com

Авторы отмечают, что сделки с металлоломом легко заметить даже при беглом анализе таможенных и налоговых баз. Например, согласно данным Таможенной службы, одна из компаний экспортировала в Польшу 1,09 тыс. тонн лома, из них 758 тонн, согласно заключению эксперта Торгово-промышленной палаты, было якобы приобретено на линии фронта, у принадлежащего россиянину и не работающего с февраля 2022 года Краматорского ферросплавного завода.

"Да даже если не считать остановки предприятия, согласно данным базы налоговых накладных, реальные объемы поставок от завода составили 269,1 тонн. Выходит, что почти две трети этого лома взялось практически ниоткуда", – объясняют журналисты.

Согласно заключению того же эксперта Торгово-промышленной палаты, которое есть в распоряжении издания, приобретенный лом перед экспортом хранился на складе в городе Каменское на ул.Украинской, 72.

"Но, как выяснил "Бизнес Телеграф", этого адреса физически не существует. Он придуман. На этой улице в частном секторе Каменского просто нет столько домов. Местные жители говорят, что никогда не видели какого-либо состава металлолома не только на своей улице, но и на соседних", – пишет издание.

Журналисты подчеркнули: чтобы побороть серые схемы экспорта лома, необходимо провести полную кадровую перезагрузку таможни, инициированную главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Он сообщил изданию, что концепция такой перезагрузки уже предварительно одобрена.

"Без этого в апреле объемы бесконтрольного вывоза дефицитного лома из Украины в ЕС имеют все шансы побить очередной рекорд. Ведь "виртуальные" склады по несуществующим адресам никуда из документов фирм-заготовителей не исчезли, а у таможенников по-прежнему все "слишком плохо" со зрением, чтобы заглянуть в свои же базы и базу налоговых накладных для элементарного сравнения", – резюмирует издание.