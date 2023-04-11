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"Серые" схемы экспорта металлолома процветают, несмотря на начало расследование ГБР – СМИ

Суммы взяток за вывоз металлолома увеличились, утверждают журналисты
Суммы взяток за вывоз металлолома увеличились, утверждают журналисты
Фото: depositphotos.com

Бесконтрольный вывоз из Украины металлолома в Европейский cоюз по итогам марта 2022 снова установил абсолютный рекорд: месячный экспорт превысил 17 тысяч тонн. Этот экспорт происходит по откровенно "серым" схемам, на которые таможенники закрывают глаза. И даже после того, как ГБР объявило о расследовании, ничего не изменилось – разве что размер взяток стал вдвое выше. Об этом пишет в новом расследовании Telegraf.

"Вывоз металлолома черных металлов ограничивают практически все страны мира, в которых развита собственная металлургия. В Украине этим ограничительным фактором должна быть экспортная пошлина в размере 180 евро за тонну. Но для поставок в ЕС действует льготная ставка в 3 евро. Это и создало дыру, через которую поток дефицитного сырья идет все большими объемами. Транзитом через ЕС украинский металлолом везут, в частности, в Турцию и непризнанный российский анклав Приднестровья", – пишет издание.

Журналисты напомнили – предварительное расследование, где речь шла о черном рынке сертификатов происхождения лома EURO1, на котором зарабатывают таможенники, имела немалый резонанс. Даже Государственное бюро расследований объявило об открытии дела. Однако в реальности ничего не изменилось, но взятки стали выше.

"Государственная таможенная служба устроила закрытую внутреннюю проверку таможен Волыни, Ровно и Львова. Некоторые партии металлолома на границе даже останавливали. Но в итоге это привело лишь к повышению нелегальной платы, которую таможенники берут за оформление откровенно сомнительных грузов. Если в конце 2022 сумма взяток составляла около 50 долларов с каждой тонны, то в апреле она практически удвоилась", – пишет издание.

Контекст:

20 марта Государственное бюро расследований Украины сообщило, что на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.

По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.

Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой не пресс-релиз компании.

Теги: экспорт, расследование, ГБР, металлолом
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