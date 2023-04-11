"Серые" схемы экспорта металлолома процветают, несмотря на начало расследование ГБР – СМИ

"Вывоз металлолома черных металлов ограничивают практически все страны мира, в которых развита собственная металлургия. В Украине этим ограничительным фактором должна быть экспортная пошлина в размере 180 евро за тонну. Но для поставок в ЕС действует льготная ставка в 3 евро. Это и создало дыру, через которую поток дефицитного сырья идет все большими объемами. Транзитом через ЕС украинский металлолом везут, в частности, в Турцию и непризнанный российский анклав Приднестровья", – пишет издание.

Журналисты напомнили – предварительное расследование, где речь шла о черном рынке сертификатов происхождения лома EURO1, на котором зарабатывают таможенники, имела немалый резонанс. Даже Государственное бюро расследований объявило об открытии дела. Однако в реальности ничего не изменилось, но взятки стали выше.

"Государственная таможенная служба устроила закрытую внутреннюю проверку таможен Волыни, Ровно и Львова. Некоторые партии металлолома на границе даже останавливали. Но в итоге это привело лишь к повышению нелегальной платы, которую таможенники берут за оформление откровенно сомнительных грузов. Если в конце 2022 сумма взяток составляла около 50 долларов с каждой тонны, то в апреле она практически удвоилась", – пишет издание.