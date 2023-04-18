Из-за экспорта металлолома бюджет Украины может потерять полмиллиарда гривен – СМИ

Если темпы роста вывоза металлолома сохранятся, до конца года из Украины будет вывезено 300–400 тыс. тонн сырья Фото: depositphotos.com

"Вместо того, чтобы зарабатывать на экспорте металлолома, страна теряет, а наживаются дельцы, которые наладили каналы сбыта в ЕС. Они оформляют на таможне сертификаты EUR.1 и официально экспортируют украинский металлолом в европейские страны, платя за каждую тонну 3 евро. После этого этот металлолом направляется в традиционные страны – потребители нашего сырья – Турцию и российский анклав ПМР в Молдове, но уже без уплаты пошлины. То есть на каждой тонне Украина теряет 177 евро. А серые дельцы могут вывести в офшоры больше денег", – пишут авторы.

По данным Госбюро расследований, в течение 2022–2023 годов в результате действия такой схемы только через Волынскую таможню в страны ЕС вывезли примерно 45 тыс. тонн металлолома, в результате чего государству нанесен ущерб на 350 млн грн.

"Сколько всего потеряло государство, пока сказать трудно, но сумма убытков может доходить до полумиллиарда, говорят участники рынка", – отмечает "РБК-Украина".