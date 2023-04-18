ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Из-за экспорта металлолома бюджет Украины может потерять полмиллиарда гривен – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если темпы роста вывоза металлолома сохранятся, до конца года из Украины будет вывезено 300 400 тыс. тонн сырья
Если темпы роста вывоза металлолома сохранятся, до конца года из Украины будет вывезено 300–400 тыс. тонн сырья
Фото: depositphotos.com

По результатам первого квартала объемы экспорта металлолома в ЕС составили более 40 тыс. тонн и почти сравнялись с показателем за весь прошлый год. Если темпы роста этого показателя останутся на нынешнем уровне, до конца года будет вывезено 300–400 тыс. тонн сырья, говорится в материале "РБК-Украина". Агентство отмечает, что Украина на этом экспорте не зарабатывает, сумма ущерба может составить полмиллиарда гривен.

"Вместо того, чтобы зарабатывать на экспорте металлолома, страна теряет, а наживаются дельцы, которые наладили каналы сбыта в ЕС. Они оформляют на таможне сертификаты EUR.1 и официально экспортируют украинский металлолом в европейские страны, платя за каждую тонну 3 евро. После этого этот металлолом направляется в традиционные страны – потребители нашего сырья – Турцию и российский анклав ПМР в Молдове, но уже без уплаты пошлины. То есть на каждой тонне Украина теряет 177 евро. А серые дельцы могут вывести в офшоры больше денег", – пишут авторы.

По данным Госбюро расследований, в течение 2022–2023 годов в результате действия такой схемы только через Волынскую таможню в страны ЕС вывезли примерно 45 тыс. тонн металлолома, в результате чего государству нанесен ущерб на 350 млн грн.

"Сколько всего потеряло государство, пока сказать трудно, но сумма убытков может доходить до полумиллиарда, говорят участники рынка", – отмечает "РБК-Украина".

Контекст:

По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.

В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным. Падение заготовок лома в Украине и рост экспорта лишают украинскую металлургию сырья для работы, отмечают участники рынка.

Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Теги: экспорт, убытки, металлолом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Галина ГРИШИНА
Как долго можно хранить вареные яйца
Как долго можно хранить вареные яйца
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая сделала заявление о состоянии Винника
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая сделала заявление о состоянии Винника
Не делайте так! Названы топ-5 ошибок в женском гардеробе
Не делайте так! Названы топ-5 ошибок в женском гардеробе
Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны
Резников рассказал, какой была реакция жены, когда его назначили министром обороны
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу показал свою возлюбленную в мокром купальнике
Налчаджиоглу показал свою возлюбленную в мокром купальнике
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Галина ГРИШИНА
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Галина ГРИШИНА
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
Галина ГРИШИНА
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
Галина ГРИШИНА
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (58124)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (55520)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (44899)
4
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (43802)
5
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (31368)
6
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (29368)
7
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (22231)
8
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях (21034)
 
 
 
 