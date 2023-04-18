Из-за экспорта металлолома бюджет Украины может потерять полмиллиарда гривен – СМИ

"Вместо того, чтобы зарабатывать на экспорте металлолома, страна теряет, а наживаются дельцы, которые наладили каналы сбыта в ЕС. Они оформляют на таможне сертификаты EUR.1 и официально экспортируют украинский металлолом в европейские страны, платя за каждую тонну 3 евро. После этого этот металлолом направляется в традиционные страны – потребители нашего сырья – Турцию и российский анклав ПМР в Молдове, но уже без уплаты пошлины. То есть на каждой тонне Украина теряет 177 евро. А серые дельцы могут вывести в офшоры больше денег", – пишут авторы.
По данным Госбюро расследований, в течение 2022–2023 годов в результате действия такой схемы только через Волынскую таможню в страны ЕС вывезли примерно 45 тыс. тонн металлолома, в результате чего государству нанесен ущерб на 350 млн грн.
"Сколько всего потеряло государство, пока сказать трудно, но сумма убытков может доходить до полумиллиарда, говорят участники рынка", – отмечает "РБК-Украина".
По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.
В марте 2023 года в ЕС вывезли около 16,4 тыс. тонн сырья, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным. Падение заготовок лома в Украине и рост экспорта лишают украинскую металлургию сырья для работы, отмечают участники рынка.
Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании.