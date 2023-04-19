К годовщине освобождения Киевской области в Буче установили мемориал защитникам, созданный из металла "Метинвеста"

"В начале полномасштабной войны против Украины Буча стала одним из свидетелей зверств российских захватчиков. Небольшой город в Киевской области находился в оккупации врага 33 дня – до 31 марта 2022 года, пока ВСУ не восстановили над ним контроль. Чтобы почтить память украинцев, защищавших город и погибших от рук россиян, в Буче установили мемориал", – отметили в компании.

"Метинвест-СМЦ" предоставил для проекта горячекатаный лист и профильные трубы.

В годовщину освобождения города от войск РФ Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский и топ-чиновники четырех стран – Молдовы, Словакии, Хорватии и Словении.

Сейчас в Киеве идет строительство уникального моста-волны, 300 тонн металла для которого изготовили на "Азовстали" до начала полномасштабного вторжения России. Кроме того, между столичными районами Троещина и Дарница запустили восемь новых трамваев, сталь для которых также была сделана на мариупольском меткомбинате.