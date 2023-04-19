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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К годовщине освобождения Киевской области в Буче установили мемориал защитникам, созданный из металла "Метинвеста"

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"Метинвест-СМЦ" предоставил для проекта горячекатаный лист и профильные трубы
"Метинвест-СМЦ" предоставил для проекта горячекатаный лист и профильные трубы
Фото: metinvest.media

К годовщине освобождения Киевской области от российских оккупантов в городе-герое Буче установили мемориал защитникам. Часть металла для объекта отгрузила компания "Метинвест-СМЦ" Рината Ахметова, сообщили 18 апреля в ее пресс-службе.

"В начале полномасштабной войны против Украины Буча стала одним из свидетелей зверств российских захватчиков. Небольшой город в Киевской области находился в оккупации врага 33 дня – до 31 марта 2022 года, пока ВСУ не восстановили над ним контроль. Чтобы почтить память украинцев, защищавших город и погибших от рук россиян, в Буче установили мемориал", – отметили в компании.

"Метинвест-СМЦ" предоставил для проекта горячекатаный лист и профильные трубы. 

В годовщину освобождения города от войск РФ Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский и топ-чиновники четырех стран – Молдовы, Словакии, Хорватии и Словении.

Сейчас в Киеве идет строительство уникального моста-волны, 300 тонн металла для которого изготовили на "Азовстали" до начала полномасштабного вторжения России. Кроме того, между столичными районами Троещина и Дарница запустили восемь новых трамваев, сталь для которых также была сделана на мариупольском меткомбинате.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче и Бучанском районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщил Зеленский.

Теги: Метинвест, Азовсталь, сталь, Буча, мемориал
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