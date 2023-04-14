ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украинские предприятия на треть сократили выплавку стали – "Укрметаллургпром"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2022 году украинские металлурги выплавили 6,26 млн тонн стали, этот показатель на 70,69% меньше, чем в 2021-м
В 2022 году украинские металлурги выплавили 6,26 млн тонн стали, этот показатель на 70,69% меньше, чем в 2021-м
Фото: depositphotos.com

За первый квартал этого года металлургические предприятия Украины сократили выплавку стали на 33,8% по сравнению с январем – мартом 2022 года – до 1,235 млн тонн. Об этом пишет "Минпром" со ссылкой на оперативные данные объединения предприятий "Укрметаллургпром".

На 34,3% – до 1,203 млн тонн – сократилось производство чугуна, на 32,1% – до 1,025 млн тонн – производство проката.

В 2022 году украинские металлурги выплавили 6,26 млн тонн стали, этот показатель на 70,69% меньше, чем в 2021-м. По итогам года Украина опустилась на 24-е место в мировом рейтинге производителей стали, который составляет ассоциация Worldsteel.

Контекст:

Промышленное производство в Украине, по данным Госстата, в 2022 году упало на 36,9%. Горно-металлургический комплекс пострадал больше других отраслей экономики: объем производства в металлургии сократился на 66,5%, а добыча металлических руд – на 61,7%.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Теги: экономика, статистика, металлургия, сталь, Укрметаллургпром
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (165900)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (73595)
3
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (67752)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (67749)
5
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (67597)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (48649)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (43075)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (42740)
 
 
 
 