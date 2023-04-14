Украинские предприятия на треть сократили выплавку стали – "Укрметаллургпром"

На 34,3% – до 1,203 млн тонн – сократилось производство чугуна, на 32,1% – до 1,025 млн тонн – производство проката.

В 2022 году украинские металлурги выплавили 6,26 млн тонн стали, этот показатель на 70,69% меньше, чем в 2021-м. По итогам года Украина опустилась на 24-е место в мировом рейтинге производителей стали, который составляет ассоциация Worldsteel.

Контекст:

Промышленное производство в Украине, по данным Госстата, в 2022 году упало на 36,9%. Горно-металлургический комплекс пострадал больше других отраслей экономики: объем производства в металлургии сократился на 66,5%, а добыча металлических руд – на 61,7%.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.