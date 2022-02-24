Стартует государственная программа лизинга на квартиры, которая уже в этом году обеспечит жильем более 2 тысяч правоохранителей – Минэкономики

"Это часть инициированной президентом Украины стратегии по реализации права каждого гражданина на свой дом, где ему будут обеспечены комфортные условия жизни", – рассказала Свириденко.

Она объяснила, что для участия в программе необходимо самостоятельно выбрать квартиру и обратиться в органы, отвечающие за обеспечение жильем в учреждении, где работает правоохранитель. После этого недвижимость нужно оформить в лизинг, заключив соответствующий договор.

"Важно, что не нужно будет платить первый взнос на жилье, а лизинговые платежи будут меньше, чем обычные платежи за аренду жилья на общих условиях", – отметила министр.

Также государство предлагает особые условия для семей, имеющих несовершеннолетних детей. Так, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего вместе с лизингополучателем, будет возмещено 5% платежа от стоимости жилья. Если же в семье оба человека работают в правоохранительных структурах, то при получении лизинга будет возмещена ставка за каждого члена семьи.

По словам министра, такие меры позволят повысить мотивацию правоохранителей при исполнении служебных обязанностей. Также программа даст дополнительный стимул строительной отрасли, ведь большинство квартир будут покупаться именно на первичном рынке.

"Вместе со стартующей этой весной программой "Ипотека 5%" программа по лизингу демонстрирует готовность государства быть надежным партнером и помощником в деле обеспечения украинцев собственным жильем", – добавила Свириденко.