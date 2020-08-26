Суд признал незаконной ликвидацию банка "Премиум" – СМИ

Представители банка требуют открыть уголовные производства против причастных к решению о ликвидации, пишет УНИАН.

Решение о ликвидации банка было принято в 2016 году Фото: ubr.ua

Банк "Премиум" был незаконно ликвидирован в 2016 году за нарушение финмониторинга, такое решение принял Верховный Суд, пишет со ссылкой на данные реестра судебных решений от 15 июля агентство УНИАН.

Таким образом, Верховный Суд отказал Национальному банку Украины в удовлетворении кассационной жалобы и постановил отменить решение регулятора о ликвидации банка "Премиум". Также ВСУ постановил отменить решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о начале ликвидационной процедуры.

Представители банка требуют открыть уголовные производства в отношении причастных к решению о ликвидации.

"Мы требуем на основе законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка "Премиум", открытия уголовных дел в отношении руководство НБУ и правления НБУ, преступные действия которых повлекли огромные убытки граждан Украины", – цитирует УНИАН заявление.

Также банк требует денежной компенсации, в которой будут учтены "стартовая стоимость уничтоженного предприятия, недополученная прибыль за 4,5 года за бесплатное пользование деньгами на счету банка, находящихся в НБУ, и моральный ущерб".

Собственники требуют восстановить лицензию банка, которую блокирует закон о банках, они обратились с этим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому.

УНИАН отмечает, что на момент ликвидации банк находился на 47-м месте рейтинга НБУ из 165 действующих на тот момент.

"Банк не имел никакой задолженности ни перед государством, ни перед центробанком, а также прошел комплексную проверку регулятора за период 2012–2015 годов без замечаний. Как известно, Конституционный Суд сейчас рассматривает правомерность закона о банках, которым запрещается их возврат бывшим владельцам", – подчеркивает агентство.

Банк "Премиум" был основан в 2007 году. Согласно официальному сайту, его уставной капитал составляет 260 млн грн. Одним из основателей и главой наблюдательного совета банка является Сергей Думчев – лидер партии "Рух за реформи" и кандидат в мэры Киева на выборах 2015 года.