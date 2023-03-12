Терминалы iBox возобновили работу после ликвидации банка – пресс-служба компании

"Как и обещали – всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи за основные услуги", – сказано в сообщении.
Среди основных клиентов iBox – Monobank, "А-Банк", ПУМБ, "ОТП Банк", Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и другие.
Национальный банк отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал его с 7 марта, сообщала пресс-служба НБУ. Такое решение Нацбанк объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.
В течение последних двух лет, отметили в НБУ, за такие нарушения банк неоднократно штрафовали, останавливали его отдельные операции, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменное предостережение.
8 марта правоохранители пришли с обысками в офисы и отделения банка. В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.