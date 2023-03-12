Терминалы iBox возобновили работу после ликвидации банка – пресс-служба компании

"Как и обещали – всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи за основные услуги", – сказано в сообщении.

Среди основных клиентов iBox – Monobank, "А-Банк", ПУМБ, "ОТП Банк", Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и другие.