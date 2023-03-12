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Терминалы iBox возобновили работу после ликвидации банка – пресс-служба компании

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Национальный банк отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал его 7 марта
Национальный банк отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал его 7 марта
Фото: depositphotos.com

В Украине возобновили работу терминалы iBox. Об этом вечером 11 марта сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Как и обещали – всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи за основные услуги", – сказано в сообщении. 

Среди основных клиентов iBox – Monobank, "А-Банк", ПУМБ, "ОТП Банк", Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и другие.

https://www.facebook.com/ibox.ua/videos/1638809016614855/

Контекст:

Национальный банк отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал его с 7 марта, сообщала пресс-служба НБУ. Такое решение Нацбанк объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.

В течение последних двух лет, отметили в НБУ, за такие нарушения банк неоднократно штрафовали, останавливали его отдельные операции, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменное предостережение.

8 марта правоохранители пришли с обысками в офисы и отделения банка. В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.

Теги: Украина, банки, ПУМБ, Monobank, компании
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