СБУ заявила о разоблачении Ibox Bank на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино

Правоохранители установили, что должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления платежных услуг.

"Таким образом дельцы "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, для реализации схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения РФ, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.

Производство в отношении банка расследуется по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).