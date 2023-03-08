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СБУ заявила о разоблачении Ibox Bank на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино

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Правоохранители установили, что должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино
Правоохранители установили, что должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины заявила 8 марта о разоблачении должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино. СБУ не называет сам банк, но судя по опубликованным фото и деталям дела, речь об Ibox Bank.

Правоохранители установили, что должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления платежных услуг.

"Таким образом дельцы "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, для реализации схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения РФ, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.

Производство в отношении банка расследуется по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей);
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Контекст:

Как пишет агентство "Интерфакс-Украина"Ibox Bank ранее назывался "Агрокомбанк", он был основан в 1993 году. Крупнейшими акционерами банка были Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2023 года по размеру общих активов (4,467 млрд грн) Ibox Bank занимал 44-е место среди 67 действовавших в Украине банков. 

Как сообщается на сайта банка, он работал во многих регионах Украины, но больше всего отделений было в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. Кроме того, в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Полтаве, Коростене были терминалы Ibox Bank, через которые можно было пополнить карту любого банка, оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный телефон, погасить кредит, заплатить штрафы за нарушение ПДД.

7 марта Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал. Такое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, экономика, бизнес, игорный бизнес, финансы, букмекеры, Служба безопасности Украины, Ibox Bank
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