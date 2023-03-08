В офисах Ibox Bank проводят обыски – СМИ

По данным СМИ, правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса.

Официальных комментариев по поводу обысков в офисах Ibox Bank пока не поступало.

Контекст:

Как пишет агентство "Интерфакс-Украина", Ibox Bank ранее назывался "Агрокомбанк", он был основан в 1993 году. Крупнейшими акционерами банка были Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2023 года по размеру общих активов (4,467 млрд грн) Ibox Bank занимал 44-е место среди 67 действовавших в Украине банков.

Как сообщается на сайта банка, он работал во многих регионах Украины, но больше всего отделений было в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. Кроме того, в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Полтаве, Коростене были терминалы Ibox Bank, через которые можно было пополнить карту любого банка, оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный телефон, погасить кредит, заплатить штрафы за нарушение ПДД.

7 марта Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал. Такое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.