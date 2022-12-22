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Tesla увеличивает скидки на свои автомобили, потому что опасается снижения спроса – Reuters

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Акции Tesla падают из-за занятости Маска соцсетью Twitter
Акции Tesla падают из-за занятости Маска соцсетью Twitter
Фото: depositphotos.com

Автопроизводитель Tesla увеличивает скидки на электромобили Model 3 и Model Y в США до $7500. Об этом 22 декабря сообщило Reuters.

Как отметило агентство, компания идет на такой шаг на фоне опасений снижения спроса из-за замедления экономики и введения налога на электромобили. Скидку ввели через несколько дней после того, как министерство финансов США отложило ограничения на стимулирование электромобилей до марта. Из-за этого много клиентов отменили свои заказы и отложили покупки, говорится в материале.

Аналитики также опасаются, что рост процентных ставок и отвлечение генерального директора Илона Маска на работу в Twitter могут навредить бренду Tesla и продажам, отметило Reuters.

Акции Tesla c сентября этого года упали почти на 40%. Как писало Bloomberg, на это повлияла именно занятость Маска соцсетью.

В декабре Маск уступил первое место в рейтингах самых богатых людей мира журнала Forbes и агентства Bloomberg президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье. По состоянию на 22 декабря, по версии Forbes, капитал Маска оценивается в $148,3 млрд.

Теги: США, автомобили, Министерство финансов, электромобиль, Tesla, финансы, продажа, покупка
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