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ДЕНЬГИ

Топ-менеджер Гута вывел из агрохолдинга "Мрія" на личные счета минимум $100 млн – СМИ

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В отчетности холдинга были "нарисованы" не только земельный банк и урожайность, но и финансовые результаты отдельных компаний, пишет "Апостроф"
В отчетности холдинга были "нарисованы" не только земельный банк и урожайность, но и финансовые результаты отдельных компаний, пишет "Апостроф"
Фото: depositphotos.com

Бизнесмен Андрей Гута выводил деньги на офшорные счета из крупнейшего производителя зерна в Украине, аграрного холдинга "Мрія", пишет "Апостроф" в своем расследовании "Мрія" для махинаций: как Андрей Гута довел свой агрохолдинг до банкротства".

По информации издания, Гуту разыскивает Интерпол, он после банкротства "Мрії" живет в Швейцарии "и активно занимается стартапами", но страна не выдает его международной полиции.

"В августе 2014 года компания "Мрія", один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве. Компания, кредиторами которой были IFC, "Альфа банк", Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ, лопнула, как мыльный пузырь. Долг $1,3 млрд висел над холдингом. Отдавать его было нечем, а главное – было некому: основатель компании исчез со значительными суммами денег. Позже выяснилось, что в отчетности "нарисованы" были не только земельный банк и урожайность, но и финансовые результаты отдельных компаний холдинга. В отношении "Мрії" запустили процесс ликвидации на Кипре, где она была зарегистрирована", – сказано в расследовании.

Журналисты утверждают, что на выведенные деньги "была куплена роскошная вилла в горах Баварии" и эта недвижимость – самая дорогая на немецком рынке. Со ссылкой на данные проекта Suisse Secrets "Апостроф" пишет, что деньги на покупку виллы были отправлены со счета в банке CreditSuisse. 

"Данные Suisse Secrets показывают, что под предводительством Андрея Гуты были подписаны 13 корпоративных и три личных счета, открытых в Credit Suisse в период с ноября 2008 года по декабрь 2013 года. Корпоративный счет "Мрії" с самым большим остатком (222,9 млн швейцарских франков, или около $243 млн) в пяти случаях использовался для покупки акций мошеннических кипрских компаний", – отмечают авторы материала.

В арбитражном документе, который получил международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), ликвидатор "Мрії" Крис Яковидес заявил, что Гута использовал этот счет агрохолдинга в CreditSuisse только для фиктивного перевода денег. 19 декабря 2011 года на него поступило $37,9 млн, а уже через несколько дней $21 млн было перечислено двум компаниям на Британских Виргинских островах, принадлежавшим Гуте.

Под предлогом покупки акций офшорных компаний с активами $12 тыс. Гута вывел со счетов агрохолдинга "Мрія" на личные счета не менее $100 млн, отмечает издание.

"В 2019 году Кипр выдал европейские ордеры на арест Андрей Гуты, а в 2020-м "красный циркуляр" выпустил Интерпол, однако власти Швейцарии до сих пор не одобрили запрос на экстрадицию", – утверждает "Апостроф".

Теги: недвижимость, сельское хозяйство, Интерпол, банкротство, офшор
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