Офшорные компании, связанные с Кремлем, пытаются захватить Полтавский горно-обогатительный комбинат – СМИ

По информации LB.ua, российские бизнесмены не в первый раз атакуют Полтавский ГОК Фото: ferrexpo.ua

"Как свидетельствуют данные судебного реестра, сейчас идет попытка захватить Полтавский ГОК, забрать его у публичной компании и передать контроль офшоров – Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited. Эти офшоры СМИ неоднократно связывали с российскими бизнесменами Александром Бабаковым и Евгением Гинером, так или иначе имеющими отношение к Кремлю. Александр Бабаков – действующий депутат российской Госдумы. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма и сейчас находится под санкциями США и ЕС. Евгений Гинер (президент футбольного клуба ЦСКА, Москва). Не исключено, что к атаке на Ferrexpo может присоединиться и Игорь Коломойский, имеющий с Жеваго давний бизнес-конфликт", – сказано в статье.

По информации автора материала Сергея Шулики, российские бизнесмены не в первый раз атакуют Полтавский ГОК.

"Еще в 2005 году они впервые подали в суд о признании недействительным покупки в 2002 году группой компаний Ferrexpo акций предприятия. В результате рассмотрения дела суды подтвердили законность приобретения Полтавского ГОКа международным консорциумом. В 2020 году эти же офшоры вновь подали в суд иск, которым вновь обжалуется соглашение 2002 года. В мае 2021 года Хозяйственный суд Киева в иске отказал, повторно подтвердив незаконность претензий офшоров. Однако дальнейшие события показали, насколько уязвима украинская судебная система перед деньгами российских и, по некоторым данным, украинских олигархов", – подчеркивает журналист.

Он утверждает, что адвокаты заявляли отводы судей по этому делу, пока производство не попало к конкретному судейскому составу.

"Эта история довольно красноречиво демонстрирует, насколько нереформированная судебная система способна наносить ущерб Украине. Полтавский ГОК через материнскую компанию Ferrexpo фактически принадлежит многим крупнейшим мировым иностранным инвесторам, опосредованно имеющим свою долю в собственности украинского предприятия. В случае, если суды через 20 лет после заключения договора и после рассмотрения дела в Верховном Суде решат все-таки забрать у инвесторов Полтавский ГОК, вряд ли принятый год назад закон об инвестиционных нянях поможет повысить инвестиционную привлекательность", – отмечает автор статьи.