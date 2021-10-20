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Топливо, корма для животных и спортинвентарь. Расследователи Bihus.info выяснили, что по процедуре COVID-закупок потратили около 35 млрд грн

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В прошлом году вне конкурентной процедуры провели 130 тыс. "ковидных" закупок на 27,1 млрд грн
В прошлом году вне конкурентной процедуры провели 130 тыс. "ковидных" закупок на 27,1 млрд грн
Фото: depositphotos.com

За время действия механизма COVID-закупок потратили около 35 млрд грн. Значительная часть этой суммы пошла на товары и услуги, которые не имеют отношения к борьбе с пандемией, говорится в расследовании проекта Bihus.info от 20 октября.

Журналисты установили, что отдельные структуры использовали механизм COVID-закупок, чтобы приобретать топливо, корма для животных, спортивный инвентарь, новогодние подарки и продукты питания. При этом регулярно фиксировались переплаты.

"Например, в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали как по 30 тыс., так и по 60 тыс. грн за единицу. Аудиторы Госаудитслужбы за период действия "новых правил" насчитали нарушений на 407 млн грн. Штраф, предусмотренный законом за уклонение от торгов, составляет от 25,5 тыс. до 51 тыс. грн, а переплату на "ковидных" торгах доказать почти невозможно", – сказано в материале.

Директор программы инновационных проектов Transparency International в Украине Иван Лахтионов сказал, что на прозрачность закупок не слишком повлияло то, что нардепы разрешили покупать по "СОVID-процедуре" только лекарства, вакцины, медицинское оборудование и расходники, а также системы снабжения медицинских газов. Остальные товары и услуги вывели в "упрощенную процедуру".

"Разрешили покупать кому угодно. Фактически звучит это так. Любому. То есть, условно [говоря], какое-то государственное предприятие, которое сегодня имеет довольно много денег, говорит, [что] мне для борьбы нужно закупить автомобиль. Фактически оно обосновывает, [что] мне нужен автомобиль какой-то определенной марки, и покупает этот автомобиль. Или ремонт дороги. Почему бы и нет? [Например], для борьбы с коронавирусом нам нужно отремонтировать дорогу", – пояснил Лахтионов.

Как уточнили расследователи, список разрешенных для закупки лекарств и оборудования по "СОVID-процедуре" от правительства пришлось ждать около двух месяцев.

"Затягивание с перечнем привело к блокированию закупок необходимого и потере времени для подготовки к новой волне пандемии", – резюмировали журналисты.

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube
Контекст:

Верховная Рада 1 июля этого года поддержала законопроект №3715, который обязует проводить закупки для борьбы с эпидемией COVID-19 через электронные аукционы. Документ предусматривает, что на период действия в стране карантина COVID-закупки товаров и услуг проводятся через электронные аукционы не позднее чем через 20 дней после объявления закупки.

В пояснительной записке к документу говорилось, что в 2020 году вне конкурентной процедуры были проведены 130 тыс. "ковидных" закупок на 27,1 млрд грн, "определенная часть которых была неэффективной". В январе – апреле 2021 года таких процедур было 41 тыс. на 7,4 млрд грн.

Теги: госзакупки, аукцион, аудиторы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ремонт дорог, Bihus.info
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